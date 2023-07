EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

Telekom Austria AG: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q2 2023 und H1 2023.



11.07.2023

Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q2 2023 und H1 2023. Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.a1.group/de/ir/quartalsergebnisse Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.a1.group/de/investor-relations Highlights Q2 2023 Umsatzerlöse: +7 % ggü. Q2 2022 auf EUR 1.299 Mio., gestützt durch wertsicherde Preismaßnahmen und Upselling.

5 % erwartet (bisher: rund +4 %).

aufgrund der positive Umsatzentwicklung und trotz gestiegener

operativer Kosten.

sich in den Zinsaufwendungen wider. Darüber hinaus belasten

Wechselkurseffekte das Finanzergebnis.

davon rund EUR 110 Mio. für Frequenzen in Kroatien.

Veränderungen des Working Capitals.

Aktionäre.

über das beste Fitch-Rating eines europäischen Telcos.

Außerordentliche Hauptversammlung am 1. August 2023. Mit freundlichen Grüßen

