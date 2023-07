Porsche: Deutliche Steigerung der ausgelieferten Fahrzeuge

Werbung







Im Vorjahresvergleich konnte der Konzern die Absatzzahlen deutlich steigern. Hierbei konnte Deutschland den prozentual größten Anstieg verzeichnen.



Porsche konnte die Anzahl ausgelieferter Fahrzeuge im ersten Halbjahr insgesamt verbessern. Dies geht aus einer Meldung des Unternehmens am heutigen Mittwochmorgen hervor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte der Konzern in den Regionen Deutschland, Nordamerika, China, Europa (ohne Deutschland) und auch Übersee und Wachstumsmärkte die Absätze konsequent steigern. In China fiel die Steigerung dabei mit 8% prozentual am geringsten aus (absolut steigerte man den Absatz von 40.681 ausgelieferten Fahrzeugen auf 43.832 Einheiten). In Deutschland konnte der Absatz dagegen um 24% auf 17.118 Fahrzeuge gesteigert werden. Die Porsche SUV's Macan und Cayenne stehen mit 47.755 bzw. 46.884 ausgelieferten Einheiten bei den Kunden weiterhin hoch im Kurs, aber der ikonische Porsche 911 verzeichnete mit 26.124 ausgelieferten Einheiten ein Plus von 21 Prozent.











Blick auf die Porsche-Aktie



Bei den Absatzzahlen zeigt Porsche einen klaren Aufwärtstrend im Vorjahresvergleich. Die Aktie selbst konnte in einem 6-Monatszeitraum dabei auch um mehr als 7% zulegen. Doch wie erkennt man Trendaktien von morgen? Ein mögliches Analyse-Tool bietet der kostenlose Trendkompass der HSBC. Dieser analysiert diverse DAX®-Titel sowie deutsche Nebenwerte und ausgewählte ausländische Aktien anhand der Faktoren Momentum und relative Stärke. Wichtig zu erwähnen bleibt hierbei jedoch, dass frühere Wertentwicklungen eines Basiswerts kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen darstellt. Das Tool finden sie wie bereits erwähnt kostenlos auf unserer Website.









