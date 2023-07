Berlin (ots) -Die Nortal Gruppe konnte den gesamten Konzernumsatz im Jahr 2022 um 45 % auf 189,8 Mio. Euro steigern. Das Konzernbetriebsergebnis (EBITDA) wuchs um mehr als 31 % und erreichte im Jahr 2022 36 Mio. Euro. In Deutschland ist der Bedarf nach qualitativer Beratung ungebrochen - daher konnte die Nortal AG ihren Umsatz in diesem Bereich um 45 % steigern. Insgesamt hat sie eine im Marktvergleich überdurchschnittliche Steigerung des Gesamtumsatzes von 18 % erreicht und damit weiterhin den sicheren Kurs gefestigt. Im Jahr 2023 investiert der Konzern in den Ausbau des Service-Angebots in den Bereichen KI und Cyber-Resilienz, die Expansion auf den britischen Markt und den Aufbau eines Lieferzentrums in Lateinamerika.Die Nortal Gruppe hat in den vergangenen fünf Jahren ein hohes zweistelliges organisches Wachstum generiert und in allen Heimatmärkten in Europa, Nordamerika und der GCC-Region starke Finanzergebnisse erzielt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Beratung und Services zur digitalen Transformation.Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Nortal AG mit Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für Verwaltungen, Verbände, den Gesundheitssektor, mittelständische Unternehmen und weitere Segmente. Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Digitalisierungs-, Prozess- und Strategieberatung über Qualitätssicherung bis hin zur Softwareentwicklung und Betriebsunterstützung.Ole Behrens-Carlsson ist CEO und als Vorstandsvorsitzender gemeinsam mit seinen Kollegen Daniel Freitag (CTO) und Martin Rebs (COO) für weitere vier Jahre in den Vorstand der Nortal AG bestellt worden. "Ich freue mich sehr auf die Fortführung unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes und darauf, mit unseren Erfolgsteams den Wachstumskurs weiter zu gestalten und voranzubringen", sagt Ole Behrens-Carlsson.Der Wachstumskurs weltweit und in Deutschland soll durch die strategische Ausrichtung auf Zukunftsthemen wie Cyber-Resilienz und Künstliche Intelligenz fortgesetzt werden. "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Behörden und Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Wir möchten sie zum einen befähigen, sich durch Digitalisierung resilient gegen Einflüsse wie Krisen aufzustellen. Zum anderen entwickeln wir beispielsweise Technologien zur Prozessautomatisierung, so dass Betriebe effizienter agieren können. Außerdem bieten wir Lösungen, mit denen unsere Kunden, aber auch die Gesellschaft Nutzen aus Daten ziehen können. Wir verstehen uns als Enabler für die digitale Zukunft", erklärt Ole Behrens-Carlsson.Pressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 (0)211-9717977-0E-Mail: pr@punctum-pr.dewww.punctum-pr.deOriginal-Content von: Nortal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158532/5556533