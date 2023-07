In den Staatsambulanzen wird's bald eng werden. Uns geht es gut, oder? Es geht uns doch wirklich gut, oder? Wer das Gegenteil behauptet, kennt sich nicht aus, definitiv. Es geht dem Staat eigentlich viel zu gut. Wir sollten endlich etwas für uns tun. Der Staat hat doch genug Geld. Haben wir ja in "Corona" gesehen, was alles auf einmal möglich ist. Also lassen wir es uns endlich auch einmal gut gehen. Bis es weh tut. Entgegen vieler Meinungsumfragen und pauschaler Kommentare beginnt sich in den Berichten über den Zustand der einzelnen Staatshaushalte mittlerweile, langsam aber doch, aus den Zahlen und Indikatoren ein ökonomischer Trendwechsel heraus zu schälen. Die rosigen Zeiten nähern sich ihrem Ende oder sind gar schon in manchen ...

