mobilezone holding ag

Nothing Phone (2): Exklusiver Verkaufsstart bei mobilezone



13.07.2023





MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 13. Juli 2023 othing hat mit dem Nothing Phone (2) sein neustes Modell vorgestellt. Bereits eine Woche vor dem offiziellen Verkaufsstart kann das Gerät ab dem 15. Juli 2023 exklusiv im mobilezone Shop Letzipark in Zürich gekauft werden. Das Nothing Phone (2) ist ab dem 21. Juli 2023 schweizweit erhältlich. Nothing hat an seiner Keynote vom 11. Juli 2023 mit dem Nothing Phone (2) sein neustes Modell präsentiert. Die Weltneuheit Nothing Phone (2) ist ab dem 15. Juli 2023 exklusiv und eine Woche vor dem offiziellen Verkaufsstart bei mobilezone erhältlich. Interessierte haben die Möglichkeit, das neue Nothing Phone (2) im mobilezone Shop Letzipark zu beziehen. Die ersten Geräte kommen in einer Launch Box, welche nur während dieser Woche im Vorverkauf erhältlich ist. Neben dem Nothing Phone (2) enthält sie kostenlos ein Nothing Ear Stick, einen Ladestecker sowie eine Hülle. Neben modernster Technologie, wie der 50 Megapixel-Dual-Kamera und dem neuen Glyph Interface überzeugt das Smartphone mit dem Nothing-eigenen Design. Auch dem Thema Nachhaltigkeit wurde bei der Geräteherstellung Rechnung getragen: Das Nothing Phone (2) wurde aus rezykliertem Aluminium, Zinn und Kupfer hergestellt. Über 80 Prozent des im Gerät verbauten Plastik ist biobasiert oder rezykliert. Weiterführende Links: https://www.mobilezone.ch/de/nothing-phone-2 Medienmitteilung (PDF) Pressebild Nothing Phone (2) Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 54.5 Mio. im Berichtsjahr 2022 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zürich, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch



