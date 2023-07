Der amerikanische Medizintechniker CooperCompanies Inc. (ISIN: US2166484020, NYSE: COO) wird unverändert eine halbjährliche Dividende in Höhe von 0,03 US-Dollar auszahlen. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,06 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 387,36 US-Dollar (Stand: 12. Juli 2023) bei 0,02 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 11. August 2023 (Record date: 27. Juli 2023). CooperCompanies ...

