Carvana (ISIN: US1468691027) - in diesem Jahr bereits mit 521% im Plus. Der Gebrauchtwagenha¨ndler hat in den zuru¨ckliegenden Wochen gleich zweimal mit positiven Nachrichten aufwarten ko¨nnen und damit zumindest vorerst Investoren beruhigen ko¨nnen. Dass die Aktie so immens nach oben ging, ist jedoch dem Investoren-Traum-Szenario "short squeeze" zu verdanken - eine Situation in der Leerverka¨ufer die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...