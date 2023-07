HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4531/ Elisabeth Rist hätte ich vor drei Jahren noch als Gast in die Börsepeople-Serie gereiht, aber heute reden wir über Sport, Fitness, Bildung und Kraft. Elisabeth spricht über ihre Zeit bei Jung von Matt, Generali, Resag, brokerjet, conwert, Selbstständigkeit und vor allem über die Phase als CEO der Immobilienmakler-Tochter der Wiener Privatbank. Parallel dazu das lebenslange Lernen: Werbemanagerin Wifi, Bildungsakademie Versicherungsmanagement, Berkeley California, Bachelor of Arts bfi , Master of Science TU Wien und jetzt die Ausbildung zur Dipl. Fitness & Gesundheitstrainerin: Da geht es nicht nur um Cardio oder Kraft sondern auch um den gelernten Geschäftsmodell-Blick einer langjährigen ...

