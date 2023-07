Neben den Majors und Royalty-Gesellschaften bieten Mid-Tier-Produzenten in der kommenden Edelmetall-Hausse wohl die besten Kurschancen.

Gerade die Unternehmen aus der zweiten Reihe dürften in einer kommenden Fortsetzung des Rohstoff-Bullenmarkts die höchsten Renditen bringen. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Diese wurden in den vergangenen Monaten größtenteils genauso hart abgestraft wie kleinere (Grass Root) Explorer, haben im Gegensatz zu diesen aber bereits signifikante Vorkommen vorzuweisen und fördern bereits profitabel.

Bestes Beispiel ist Karora Resources. Das kanadische Unternehmen fördert in Westaustralien hauptsächlich Gold (auch Nickel befindet sich im Gestein) und eilt dabei von einem Rekordquartal zum nächsten. So erzielte man im ersten Quartal 2023 eine Rekordförderung von 39.827 Unzen Gold zu All-In-Kosten von etwa 1.200 US$, was eine ordentliche Marge ergab und eine Menge Kapital in Karoras Kasse spülte. Damit dürfte das Unternehmen auch am oberen Ende seiner geplanten Jahresförderung von 160.000 Unzen herauskommen oder diese sogar noch übertreffen. Zusätzlich besitzt das Unternehmen noch freie Produktionskapazitäten und ein hohes Explorations- und Ressourcenerweiterungspotenzial.

Calibre Mining verzeichnete zuletzt ebenfalls ein Rekordquartal. Die Gesellschafft förderte in Nicaragua und Nevada insgesamt 68.776 Unzen, was eine Steigerung um 15% gegenüber demselben Vorjahrsquartal darstellte. Damit konnte man seine ohnehin schon üppige Cashposition um 32% auf 77 Millionen CA$ steigern. Das Unternehmen hat noch große freie Kapazitäten und peilt ein weiteres Förderwachstum an.

Caledonia Mining förderte im ersten Quartal 2023 16.141 Unzen Gold und hat ein Jahresziel von bis zu 80.000 Unzen ausgegeben. Die Gesellschaft erwartet in den kommenden Monaten eine signifikante Steigerung der Förderung und der Ressourcen, da man sich ein zweites hochkarätiges Projekt ins Portfolio geholt hat. Caledonia Mining zahlt eine Quartalsdividende von 0,14 US$ je Aktie.

MAG Silver konnte im Juni 2023 die kommerzielle Silberförderung in seiner Juanicipio vermelden. Von März bis Mai 2023 förderte die Gesellschaft zusammen mit Fresnillo rund 3,2 Millionen Unzen Silber plus Bei-Produkte. Neben der stetigen Low-Cost-Förderung besitzt MAG Silver mehrere weitere Standbeine, die ein hohes Explorationspotenzial besitzen.

OceanaGold ist ein australischer Mid-Tier-Gold-Produzent mit Minen in den USA, Neuseeland und auf den Philippinen. Das Unternehmen befindet sich aktuell in einer Transformationsphase von einer größtenteils übertägigen Produktion hin zu Untertagebaubetrieben. OceanaGold peilt dabei an, seine Jahresförderung von rund 362.000 Unzen Gold 2021 auf rund 472.000 Unzen Gold im Jahr 2022 und bis zu 620.000 Unzen Gold in 2025 zu erhöhen. Damit ist das Unternehmen einer der am schnellsten wachsenden Goldförderer weltweit. Das Unternehmen zahlt eine halbjährliche Dividende von 0,01 US$ je Aktie.

Osisko Developments ist primär ein Explorationsunternehmen, besitzt auf seinem Tintic Projekt aber eine Testmine, die im dritten Quartal 2023 mit einer Kapazität von 500 tpd anlaufen soll. Für das zweite, weitaus größere Projekt Cariboo liegt bereits eine positive Machbarkeitsstudie vor, die eine Förderung von 1,87 Millionen Unzen Gold über 12 Jahre offenbarte. Das dritte Projekt San Antonio erbrachte bis Ende April 2023 rund 13.000 Unzen Gold. Alles in allem geht es darum, mit Hilfe des laufenden Cashflows die Entwicklung von Cariboo voranzutreiben.

Victoria Gold förderte aus seiner Eagle Gold Mine im zweiten Quartal 2023 45.568 Unzen Gold und im ersten Halbjahr 2023 83.188 Unzen Gold, womit man 47% mehr Gold förderte als im ersten Halbjahr 2022. Eagle und die umliegenden gebiete beherbergen mindesten 3,3 Millionen Unzen Gold an Reserven sowie 5,3 Millionen Unzen Gold an Ressourcen.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Tim Roedel

Swiss Resource Capital AG

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,CA6752221037,AU000000OGC7,XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,CA12932K2020,JE00BF0XVB15,CA06828J1057,CA13000C2058,CA92625W5072,CA48575L2066,CA68828E8099