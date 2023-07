Anzeige / Werbung

Die Golden Gate Feeder Zone, Teil des Golddigger-Projekts von Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) macht ihrem Namen alle Ehre und liefert mit schöner Regelmäßigkeit Bohrkerne mit sichtbarem Gold.So kann Goliath auch heute melden, dass in der nächsten Bohrung in dieser Zone (GD-23-140), die innerhalb der gewaltigen Surebet-Entdeckung des Unternehmens liegt, sichtbares Gold entdeckt wurde - und das in gleich drei Abschnitten! Damit hat man jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...