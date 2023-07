18. Juli 2023. Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG; TSX: FR) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich, positive Bohrergebnisse aus seinen laufenden Explorationsprogrammen bei San Dimas, Santa Elena und Jerritt Canyon bekannt zu geben. Die laufenden Explorationsprogramme wurden konzipiert, um neue Mineralressourcen ("Ressourcen") hinzuzufügen, Ressourcen zu Mineralreserven ("Reserven") hochzustufen und die Mineralisierung in der Nähe der aktuellen Untertageinfrastruktur weiter abzugrenzen. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 hatte das Unternehmen bis zu 19 aktive Bohrgeräte im Einsatz und brachte Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 78.973 Metern in seinem Minen- und Projektportfolio in Mexiko und den Vereinigten Staaten nieder.

"Wir sind sehr ermutigt durch die hochgradigen Explorationsergebnisse, die bisher erzielt wurden", sagte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. "Die jüngsten Bohrungen haben mehrere Ziele erreicht - von der Bestätigung neuer geologisch aussichtsreicher Gebiete bis hin zum Erlangen starker Abschnitte für die Umwandlung von Ressourcen in Reserven. Die Ergebnisse aus den Erzgängen Elia und Santa Teresa bei San Dimas unterstreichen das Potenzial, neue hochgradige Unzen in diesem ehemaligen Produktionsgebiet hinzuzufügen. Bei Santa Elena sind die Ergebnisse aus dem Erzgang Ermitaño in vielen Fällen besser als erwartet und werden eine solide Grundlage für den Ersatz der abgebauten Reserven bilden. Schließlich haben die erfolgreichen Bohrungen auf dem Ziel Javelin bei Jerritt Canyon ein weiteres großes, mineralisiertes Goldvorkommen in der Nähe der Untertageinfrastruktur identifiziert, was das solide Explorationspotenzial des Projekts weiter herausstellt."

WICHTIGSTE BOHRERGEBNISSE

Zu den ausgewählten Highlights des laufenden Explorationsprogramms des Unternehmens zählen die folgenden hochgradigen Abschnitte:

Bei San Dimas,

- 8,38 g/t Au und 763 g/t Ag (1.434 g/t AgÄq) über 3,88 m (EL23-246)

- 14,98 g/t Au und 89 g/t Ag (1.287 g/t AgÄq) über 4,12 m (ST23-012)

- 5,41 g/t Au und 883 g/t Ag (1.315 g/t AgÄq) über 5,69 m (PE23-187)

Bei Santa Elena,

- 4,27 g/t Au und 127 g/t Ag (468 g/t AgÄq) über 13,3 m (EWUG-23-001)

- 5,98 g/t Au und 222 g/t Ag (700 g/t AgÄq) über 15,55 m (EWUG-23-002)

- 13,73 g/t Au und 150 g/t Ag (1.248 g/t AgÄq) über 6,42 m (EWUG-23-003)

Bei Jerritt Canyon,

- 5,61 g/t Au über 61,2 m (SMI-D04-EXP22-1094)

- 4,74 g/t Au über 24,4 m (SMI-230004)

- 8,04 g/t Au über 12,2 m (SMI-230010)

SAN DIMAS - EXPLORATIONSERGEBNISSE

Die Explorationsbohrungen im Konzessionsgebiet San Dimas durchteuften eine bedeutende Gold- und Silbermineralisierung in drei separaten Gängen: dem Erzgang Sinaloa North-Elia, dem Erzgang Santa Teresa und dem Erzgang Perez (Abbildung 1).

Abbildung 1: Karte der Gangvorkommen im Bezirk San Dimas.

Die Bohrungen in den historischen Minen Sinaloa North-Elia lieferten mehrere Abschnitte mit einer Gold- und Silbermineralisierung. Die Bohrungen bestätigten das Vorhandensein einer Mineralisierung unterhalb der in der Vergangenheit abgebauten Zonen im Erzgang Sinaloa und erweiterten den Erzgang Elia in östlicher Richtung etwa 175 Meter von den historischen Strossen entfernt (Abbildung 2). Ausgewählte Analysegehalte der Bohrungen und Abschnitte (wahre Mächtigkeit) der Erzgänge:

- SIN23-059: 5,84 g/t Au und 396 g/t Ag (864 g/t AgÄq) über 0,98 m,

- SIN23-066: 6,33 g/t Au und 291 g/t Ag (798 g/t AgÄq) über 1,15 m,

- EL23-246: 8,38 g/t Au und 763 g/t Ag (1.434 g/t AgÄq) über 3,88 m,

- EL23-248: 2,84 g/t Au und 133 g/t Ag (360 g/t AgÄq) über 0,82 m

Erweiterungsbohrungen auf der Projektion des historischen Erzganges Santa Teresa haben ca. 110 m östlich des historischen Bergbaus ermutigende Ergebnisse geliefert. Der Gang ist in Richtung Osten und Westen weiterhin offen (Abbildung 3). Der Gehalt und die wahre Mächtigkeit der Gangmineralisierung betragen:

- ST23-012: 14,98 g/t Au und 89 g/t Ag (1.287 g/t AgÄq) über 4,12 m

Im Rahmen von Erweiterungsbohrungen im Erzgang Perez wurde die Ausdehnung des Ganges etwa 300 m östlich der aktuellen vermuteten Mineralressourcen überprüft. Der Gang scheint in diesem Gebiet durch nach dem Mineralisierungsereignis entstandene Verwerfungen unterbrochen zu sein, es wurden jedoch mehrere Gold- und Silberabschnitte gemeldet, die einen neuen mineralisierten Erzfall identifizieren. Die Bohrungen durchteuften auch eine Gold- und Silbermineralisierung in den sekundären Gängen im Hangenden (HW) und im Liegenden (FW). Das Potenzial des Erzganges Perez ist nach Osten hin weiterhin offen, wo es in ein Gebiet hineinragt, in dem die nach dem Mineralisierungsereignis entstandenen Verwerfungen voraussichtlich abnehmen werden (Abbildung 4). Ausgewählte Analysegehalte der Bohrungen und Abschnitte (wahre Mächtigkeit) der Erzgänge:

- PE23-187: 5,41 g/t Au und 883 g/t Ag (1.315 g/t AgÄq) über 5,69 m,

- PE23-191: 1,21 g/t Au und 205 g/t Ag (302 g/t AgÄq) über 0,84 m,

- PE23-206: 4,58 g/t Au und 740 g/t Ag (1.106 g/t Äq) über 3,05 m

Abbildung 2: Erzgänge Sinaloa und Elia, Vertikalschnitt. Blick nach Norden

Abbildung 3: Erzgang Santa Teresa, Vertikalschnitt. Blick nach Norden

Abbildung 4: Erzgang Perez, Vertikalschnitt. Blick nach Norden.

SANTA ELENA - EXPLORATIONSERGEBNISSE

Ein Abgrenzungsbohrprogramm, das darauf abzielte, bei der Mine Ermitaño Mineralressourcen der Kategorie vermutet in die Kategorie angedeutet hochzustufen, traf auf mehrere Abschnitte mit einer Gold- und Silbermineralisierung (Abbildung 5). Das Bohrprogramm sollte die durch den Bergbau erschöpften Reserven ersetzen. Zusätzlich zu den Abschnitten im Erzgang Ermitaño durchteuften mehrere Bohrungen eine Mineralisierung in sekundären Gängen, die sich im Hangenden und Liegenden des Erzganges Ermitaño befinden. Die ausgewählten Analysegehalte der Bohrungen und wahren Mächtigkeiten aus den Abschnitten beinhalten:

- EW-23-339: 3,39 g/t Au und 56 g/t Ag (327 g/t AgÄq) über 1,96 m,

- EW-23-352: 2,09 g/t Au und 134 g/t Ag (301 g/t AgÄq) über 3,85 m,

- EWUG-23-001: 4,27 g/t Au und 127 g/t Ag (468 g/t AgÄq) über 13,3 m,

- EWUG-23-002: 5,98 g/t Au und 222 g/t Ag über (700 g/t AgÄq) über 15,55m,

- EWUG-23-003: 13,73 g/t Au und 150 g/t Ag (1.248 g/t AgÄq) über 6,42 m

Abbildung 5: Erzgang Ermitaño, Vertikalschnitt. Blick nach Norden.

JERRITT CANYON - EXPLORATIONSERGEBNISSE

Die jüngsten Bohrungen bei Jerritt Canyon lieferten positive Ergebnisse in den Gebieten SSX und Smith Mine (Abbildung 6).

Abbildung 6: Konzessionsgebiet Jerritt Canyon mit dem Umriss des Gebiets der Bohrergebnisse.

Zwei Bohrungen wurden zwischen den Minen Smith und SSX und südlich des Minenverbindungsstollens auf dem neuen Ziel Javelin niedergebracht. Die Goldabschnitte in den Bohrungen waren zwischen 90 m und 340 m von den bestehenden erschlossenen Minenbereichen entfernt. Laut Interpretation streichen die Geometrie und die Kontrollen der Goldmineralisierung in einem relativ flachen Winkel zu den Abschnitten der Bohrungen; die Goldmineralisierung ist in mehrere Richtungen offen, wie in Abbildung 7 und Abbildung 8 dargestellt.

- SMI-D04-EXP22-1094:

3,52 g/t Au über 8,2 m,

3,46 g/t Au über 5,6 m,

5,61 g/t Au über 61,2 m

- SMI-230010

8,04 g/t Au über 12,2 m,

4,60 g/t Au über 12,2 m

Die Bohrungen in der Zone Smith 2A lieferten ebenfalls mehrere goldmineralisierte Abschnitte. Die Bohrungen SMI-0007 und SMI-0008 durchteuften eine Goldmineralisierung etwa 110 m von den bestehenden erschlossenen Minenbereichen entfernt, wie unten hervorgehoben wird. Laut Interpretation streichen die Geometrie und die Kontrollen der Goldmineralisierung in einem relativ flachen Winkel zu den Abschnitten der Bohrungen, wie in Abbildung 9 und Abbildung 10 dargestellt.

- SMI-23007: 3,67 g/t Au über 30,3 m,

- SMI-23008: 4,82 g/t Au über 10,4 m

Abbildung 7: Goldabschnitte der Bohrungen im Gebiet Javelin. Draufsicht.

Abbildung 8: Goldabschnitte in Bohrungen im Gebiet Javelin. Vertikalschnitt, Blickrichtung Nordwesten und projiziert.

Abbildung 9: Goldabschnitte der Bohrungen im Gebiet Smith Z2A. Draufsicht.

Abbildung 10: Goldabschnitte der Bohrung im Gebiet Smith Z2A. Vertikalschnitt, Blickrichtung Südwesten und projiziert.

Tabellen mit bedeutenden Abschnitten:

Tabelle 1: Zusammenfassung bedeutender Abschnitte bei San Dimas.

Bohrloch Ziel Zieltyp tatsächlich von (m) bis (m) Länge (m) wahre Länge Au (g/t) Ag (g/t) AgÄq (g/t) PE23-187 (Erzgang Hedionda) Ressourcenerweiterung 57,85 59,00 1,15 0,94 3,08 429 675 PE23-187 Erzgang Perez Ressourcenerweiterung 177,68 184,10 6,42 5,69 5,41 883 1315 PE23-191 Erzgang Perez (HW) Ressourcenerweiterung 142,85 143,65 0,80 0,75 2,24 336 515 PE23-191 Erzgang Perez Ressourcenerweiterung 164,20 165,50 1,30 0,84 1,21 205 302 PE23-195 Erzgang Perez Ressourcenerweiterung 259,80 261,75 1,95 1,32 4,86 615 1005 PE23-195 Erzgang Perez (FW) Ressourcenerweiterung 267,50 269,70 2,20 1,10 1,40 319 431 PE23-204 Erzgang Perez Ressourcenerweiterung 151,45 153,80 2,35 2,01 1,91 375 528 PE23-206 Erzgang Perez (HW) Ressourcenerweiterung 142,00 143,80 1,80 1,69 2,17 108 282 PE23-206 Erzgang Perez Ressourcenerweiterung 147,35 150,60 3,25 3,05 4,58 740 1106 PE23-209 Erzgang Perez Ressourcenerweiterung 150,50 151,55 1,05 0,97 1,56 253 378 PE23-211 Erzgang Perez Ressourcenerweiterung 165,15 166,05 0,90 0,76 0,98 117 196 EL23-246 Sinaloa N - Erzgang Elia Ressourcenerweiterung 354,42 358,55 4,13 3,88 8,38 763 1434 EL23-248 Sinaloa N - Erzgang Elia Ressourcenerweiterung 310,40 312,05 1,65 0,82 2,84 133 360 SIN23-059 Sinaloa N - Erzgang Elia Ressourcenumwandlung 203,70 204,75 1,05 0,98 5,84 396 864 SIN23-062 Sinaloa N - Erzgang Elia Ressourcenumwandlung 145,55 146,60 1,05 0,91 3,07 249 495 SIN23-065 Sinaloa N - Erzgang Elia Ressourcenumwandlung 259,50 260,42 0,92 0,78 212,91 5516 22549 SIN23-066 Sinaloa N - Erzgang Elia Ressourcenumwandlung 258,65 259,90 1,25 1,15 6,33 291 798 SIN23-067 Sinaloa N - Erzgang Elia Ressourcenumwandlung 263,70 265,75 2,05 1,98 3,52 167 449 ST23-012 Erzgang Santa Teresa Ressourcenerweiterung 379,35 384,00 4,65 4,12 14,98 89 1287 ROS23-022 Erzgang Cata Ressourcenerweiterung 549,90 552,00 2,10 1,86 1,76 290 431

Alle Löcher sind Diamantbohrungen; AgÄq-Gehalt = Silbergehalt (g/t) + (Goldgehalt (g/t) x 80)

Von, bis und Länge sind in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit der Abschnitte wird basierend auf dem Bohrloch- und Erzgangwinkel geschätzt.

Tabelle 2: Zusammenfassung bedeutender Abschnitte bei Ermitaño.

Bohrloch Ziel Zieltyp tatsächlich von (m) bis (m) Länge (m) wahre Länge Au (g/t) Ag (g/t) AgÄq (g/t) EW-23-325 VERM Ressourcenumwandlung 381,10 394,15 13,05 4,46 2,80 88 312 EW-23-326 VERM Ressourcenumwandlung 371,55 382,30 10,75 3,68 2,05 40 204 EW-23-327 VERM Ressourcenumwandlung 353,15 366,20 13,05 8,39 4,90 201 593 EW-23-327 VSSTK_FW Ressourcenumwandlung 373,20 375,00 1,80 1,03 2,84 101 328 EW-23-327 VSSTK_FW Ressourcenumwandlung 377,95 384,90 6,95 3,99 5,33 215 642 EW-23-327 VSSTK_FW Ressourcenumwandlung 387,25 393,75 6,50 3,73 5,57 174 619 EW-23-328 VERM Ressourcenumwandlung 224,60 227,40 2,80 1,40 2,31 15 200 EW-23-330 VERM Ressourcenumwandlung 284,85 288,10 3,25 1,86 2,67 55 268 EW-23-333 VERM Ressourcenumwandlung 266,60 270,10 3,50 2,47 2,45 58 254 EW-23-336 VERM Ressourcenumwandlung 240,30 241,90 1,60 1,31 2,88 51 282 EW-23-339 VERM Ressourcenumwandlung 268,60 271,65 3,05 1,96 3,39 56 327 EW-23-346 VEEA Ressourcenumwandlung 250,00 252,40 2,40 1,70 1,86 23 172 EW-23-352 VERM Ressourcenumwandlung 355,65 360,35 4,70 3,85 2,09 134 301 EWUG-23-001 VERM Ressourcenumwandlung 102,55 141,45 38,90 13,30 4,27 127 468 EWUG-23-002 VERM Ressourcenumwandlung 124,00 160,80 36,80 15,55 5,98 222 700 EWUG-23-002 VINT1 Ressourcenumwandlung 172,80 178,70 5,90 2,95 3,14 72 323 EWUG-23-002 STK Ressourcenumwandlung 186,90 189,20 2,30 1,15 2,08 67 233 EWUG-23-002 STK2 Ressourcenumwandlung 195,60 198,55 2,95 1,48 3,87 118 427 EWUG-23-002 BXH Ressourcenumwandlung 203,85 211,25 7,40 3,70 4,60 79 447 EWUG-23-002 V1 Ressourcenumwandlung 294,15 296,95 2,80 1,40 7,89 69 700 EWUG-23-003 VERM Ressourcenumwandlung 157,30 168,50 11,20 6,42 13,73 150 1248 EWUG-23-004 VERM Ressourcenumwandlung 182,05 187,75 5,70 3,66 3,83 62 368 EWUG-23-004 VSSTK_FW Ressourcenumwandlung 191,55 193,20 1,65 1,06 2,26 53 233 EWUG-23-005 VERM Ressourcenumwandlung 193,20 196,40 3,20 1,09 7,33 305 891 EWUG-23-005 VSSTK_FW Ressourcenumwandlung 210,30 219,30 9,00 5,16 3,54 224 507

Alle Löcher sind Diamantbohrungen; AgÄq-Gehalt = Silbergehalt (g/t) + (Goldgehalt (g/t) x 80)

Von, bis und Länge sind in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit der Abschnitte wird basierend auf dem Bohrloch- und Erzgangwinkel geschätzt.

Tabelle 3: Zusammenfassung bedeutender Goldabschnitte bei Jerritt Canyon Gold.

Bohrloch Ziel Zieltyp Bedeutende Abschnitte von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t) SMI-230003 Smith Zone 2A Ressourcenumwandlung 87,2 93,0 5,8 4,07 SMI-230004 Smith Zone 2A Ressourcenumwandlung 25,9 50,3 24,4 4,74 SMI-230007 Smith Zone 2A Ressourcenerweiterung 130,5 160,8 30,3 3,67 SMI-230008 Smith Zone 2A Ressourcenerweiterung 192,6 203,0 10,4 4,82 SMI-230010 Javeline Ressourcenerweiterung 246,0 258,2 12,2 8,04 SMI-230010 Javeline Ressourcenerweiterung 374,0 386,2 12,2 4,60 SMI-D04-EXP22-1094 Javeline Ressourcenerweiterung 82,0 90,2 8,2 3,52 SMI-D04-EXP22-1094 Javeline Ressourcenerweiterung 116,1 121,8 5,6 3,46 SMI-D04-EXP22-1094 Javeline Ressourcenerweiterung 246,0 307,2 61,2 5,61 SMI-D04-EXP22-1094 (incl) Javeline Ressourcenerweiterung 303,7 305,1 1,4 20,71 SSX-230003 Aurora Ressourcenerweiterung 311,8 331,5 19,7 3,70

Alle Löcher sind Diamantbohrungen;

Von, bis und Länge sind in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Alle Ergebnisse von > 15 g/t Au werden als "einschließlich" gemeldet.

Die Gold- und Silberabschnitte der Bohrungen bei San Dimas wurden unter Verwendung des längengewichteten Durchschnitts der nicht gedeckelten Analysegehalte, eines Mindestgehalts von 190 g/t AgÄq und einer Mindestlänge von 0,7 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Maximum von einem Meter unterhalb des Mindestgehalts wurde als interne Erzverdünnung zugelassen. Eine einzelne Probe unterhalb des Mindestgehalts, aber oberhalb von 100 g/t AgÄq, war im Hangenden oder im Liegenden zulässig, um in ausgewählten Fällen eine Mindestmächtigkeit zu erreichen. Die wahre Mächtigkeit der Abschnitte wird auf Grundlage des aktuellen Verständnisses der Bohrloch- und Gangwinkelgeometrie berechnet.

Die Gold- und Silberabschnitte der Bohrungen bei Ermitaño wurden unter Verwendung des längengewichteten Durchschnitts der nicht gedeckelten Analysegehalte, eines Mindestgehalts von 190 g/t AgÄq und einer Mindestlänge von 1 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Maximum von einem Meter unterhalb des Mindestgehalts wurde als interne Erzverdünnung zugelassen. Die wahre Mächtigkeit der Abschnitte wird auf Grundlage des aktuellen Verständnisses der Bohrloch- und Gangwinkelgeometrie berechnet.

Die Goldabschnitte der Bohrungen bei Jerritt Canyon des längengewichteten Durchschnitts der nicht gedeckelten Analysegehalte, eines Mindestgehalts von 3,0 g/t Au und einer Mindestlänge von 5 m zusammengesetzt. Ein Maximum von fünf Metern unterhalb des Mindestgehalts wurde als interne zusammengesetzte Erzverdünnung zugelassen. Die wahre Mächtigkeit der Abschnitte ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Die Bohrprogramme von First Majestic befolgen etablierte Protokolle zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC), was auch die Hinzugabe von Standard-, Leer- und Doppelproben in die Probenchargen von San Dimas, Santa Elena und Jerritt Canyon beinhaltet. Nach der geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben halbiert. Eine Hälfte des Kerns wird an das jeweilige Labor zur Analyse gesendet und die verbleibende Kernhälfte wird zu Überprüfungs- und Referenzzwecken vor Ort aufbewahrt.

Die Kernproben der Bohrungen bei Jerritt Canyon wurden an Paragon Geochemical (ISO/IEC 17025:2017) oder an das Zentrallabor von First Majestic (ISO 9001-2015) geschickt. Die Kernproben aus den Bohrungen San Dimas und Santa Elena wurden an das Zentrallabor geschickt.

Die bei Paragon Geochemical und im Zentrallabor eingereichten Proben werden getrocknet, zerkleinert und um 85 % auf 75 Mikrometer pulverisiert. Bei Paragon Geochemical wird der Goldgehalt mittels Brandprobe mit Königswasseraufschluss und abschließendem AAS-Verfahren (Au-AA30) analysiert. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 8 ppm werden mittels 30-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren (Au-GR30) analysiert. Im Zentrallabor wird der Goldgehalt mittels Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren (Au-AA13) analysiert. Bei Ergebnissen von mehr als 10 g/t Gold erfolgt die Analyse mittels 20-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren (ASAG-14). Der Silbergehalt wird mittels eines Aufschlusses in drei Säuren (3-Acid-Digest) und abschließendem AAS-Verfahren (AAG-13) ermittelt. Ergebnisse über 200 g/t Silber werden mittels Brandprobe (20-g-Einwaage) und anschließendem gravimetrischem Verfahren (ASAG-13) analysiert.

Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die das Unternehmen zur Schätzung von Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet, sowie eine eingehende Beschreibung bekannter rechtlicher, politischer, ökologischer und sonstiger Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die mögliche Erschließung der Mineralreserven und Mineralressourcen des Unternehmens auswirken können, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht (Annual Information Form) des Unternehmens vom 31. März 2023, der unter http://www.sedar.com abgerufen werden kann.

Gonzalo Mercado, Vice President Exploration and Technical Services von First Majestic, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt und ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Goldmine Jerritt Canyon, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsprojekten, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon in Nordost-Nevada.

First Majestic ist stolz darauf, einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online im Bullion Store zu den niedrigsten Prämien erworben werden.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

"gezeichnet"

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete künftige Entwicklungen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens, zukünftige Planungsprozesse, den kommerziellen Bergbaubetrieb sowie Explorationsaktivitäten und deren mögliche Ergebnisse. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Investoren werden daher davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, auch tatsächlich eintreten. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen können auch als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei einer Erschließung des Konzessionsgebiets entdeckt wird, und im Falle von gemessenen und angezeigten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln diese Aussagen die auf bestimmten Annahmen beruhende Schlussfolgerung wider, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abbaubar ist. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie "suchen", "rechnen mit", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "vorhersagen", "prognostizieren", "Potenzial", "Ziel", "beabsichtigen", "könnten", "dürften", "sollten", "glauben" und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: Dauer und Auswirkungen des Coronavirus und COVID-19 sowie anderer Pandemien oder Epidemien auf unseren Betrieb und unsere Belegschaft sowie die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen einschließlich Inflationsrisiken; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten; tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen in der anwendbaren Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Wechselkursschwankungen; Anforderungen an zusätzliches Kapital; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse zu liefern, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden, sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Description of the Business - Risk Factors" im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das unter www.sedar.com verfügbar ist, und im Formular 40-F, das bei der United States Securities and Exchange Commission in Washington, D.C., hinterlegt ist, erörtert werden. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

