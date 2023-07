Furioser Start der Quartalssaison! Analysen für DAX, Dow, Nasdaq, EUR & Aktien wie Tesla, Netflix & Co.

Anzeige / Werbung

Auch diese Woche war wieder voller Spannung und zeigte im Nasdaq zunächst deutlich nach oben. Neue Jahreshochs wurde an der US-Technologiebörse erzielt - auch dem Dow Jones gelang der Ausbruch aus seiner monatelangen Konsolidierung am oberen Band einer Range. Doch sind diese Bewegungen nachhaltig?

Viel wird von der kommenden Sitzung der US-Notenbank FED abhängen, die zu 99 Prozent die Zinsen noch einmal direkt anheben und dann einen weiteren Schritt für September oder November verkünden könnte. In diesem Zusammenhang blicken wir direkt auf das Währungspaar Euro-Dollar.

Während der DAX sich vornehmlich in einer Seitwärtszone knapp oberhalb der 16.000er-Marke aber in Sichtweite der Allzeithochs aufhielt, vollzog sich der Ausbruch im Dow Jones bisher sehr schwungvoll und konnte damit die Hochpunkte ab November 2022, die bis Mitte Juli immer wieder auf einer Höhe lagen, hinter sich sich lassen. Im Gleichlauf gab es auch im marktbreiten S&P500 deutliches Kaufinteresse.

Nach den Quartalszahlen der Technologieschwergewichte Tesla und Netflix am Mittwochabend gab es jedoch im Nasdaq eine Art "kalte Dusche". Über zwei Prozent verlor der Index am Donnerstag und rutscht damit sehr nah an die seit Mai etablierte Aufwärtstrendlinie zurück. Noch ist hieraus kein Verkaufssignal abzuleiten, doch das Momentum hat dafür Potenzial. Was war genau geschehen?

Das Nutzerwachstum bei Netflix könnte sich in den nächsten Quartalen verlangsamen und bei Tesla ist die Marge unter 20 Prozent gefallen. Schuld war die Vielzahl an Rabatten, welche global bei den Modelle gewährt wurden. Dennoch zog der Umsatz auf ein neues Rekordlevel an, aber die Aktie gab um rund 10 Prozent nach. Wir bewerten dies vor dem Hintergrund der Performance, welche sich in diesem Jahr bereits sehen lassen konnte.

Die Tesla-Aktie wird als "Aktie im Fokus" auch im Sonderformat noch einmal bei Freestoxx vorgestellt.

Der Streaming-Konkurrent zu Netflix ist weiterhin Walt Disney. Diese Aktie formiert weiter einen Boden und steht ebenfalls im Blickfeld unserer Chart-Analyse heute. Über weitere Quartalszahlen aus dem Dow Jones, wie von Johnson and Johnson oder auch von Goldman Sachs sprechen wir ebenso, wie über die Bodenbildung bei der eBay-Aktie. Haben Sie den Wert bereits vergessen oder von der Watchlist entfernt?

Neue Ideen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz werden in diesem Video sondiert. Zum Start der neuen Quartalssaison geben wir zudem einen Ausblick, welche Unternehmen in der kommenden Woche mit Ergebnissen aufwarten. Eine Meta Platforms wurde gleich einmal analysiert, auf Alphabet und Microsoft fokussieren wir uns in der neuen Woche.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen, Devisen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!

