Die TUI-Aktie hängt weiter im tiefsten Keller fest. Auch zur Wochenmitte stehen Minuszeichen vor dem Tourismus-Titel und das jüngst markierte Allzeittief ist in unmittelbarer Sichtweite. Dabei gibt der Reiseveranstalter aus Hannover ein Buchungsupdate - was allerdings keinen neuen Erkenntniswert hat. Der Sommer könne sich sehen lassen, sagte TUI-Deutschlandchef Stefan Baumert am Mittwoch in Berlin, wie die Nachrichten-Agentur Reuters berichtet. "Die Auslastung unserer Airline ist durchgängig auf ...

