Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Deutsche Telekom-Aktie schloss die letzte Handelswoche mit einem ermutigenden Plus von 2,8%, was den Aktienkurs auf 20,66 Euro hievte. In einer Zeit, in der die Volatilität an den Märkten nicht gerade gering ist, scheint dieses Wachstum, unterstützt durch eine optimistische Bewertung von Barclays, die Einstufung "Overweight" und ein Kursziel von 26 Euro für die Deutsche Telekom-Aktie beibehielt, ein positives ...

Den vollständigen Artikel lesen ...