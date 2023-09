Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa droht unterzugehen - so knallhart stellt sich die Lage nach dem Montag dar. Die Aktie hat erneut mehr als -3 % nachgegeben. Der Titel visiert nun eine fast schon erschütternde Marke an. Nel Asa droht auf einen Kurs von 0,90 Euro zu fallen. Dies wäre insofern enttäuschend, als Nel Asa noch im Sommer ordentliche Quartalszahlen vorgelegt hatte. Seither ging es massiv und in Schüben nach unten. Die Aktie hat ...

