Goliath Resources: Übertreffen die jüngsten Bohrungen wieder mehr als 1 Unze Gold pro Tonne?

Anzeige / Werbung Es deutet sich an, dass Goliath demnächst wieder starke Bohrergebnisse vom Golddigger-Projekt vorlegen könnte. Diese Bohrergebnisse könnten interessant werden! Der kanadische Goldexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) hat eine erste, visuelle Untersuchung der Bohrkernproben von Bohrloch GD-23-226 durchgeführt, wobei sich zeigte, dass man in einem Abschnitt von 23,65 Metern Länge auf sichtbares Gold "im Überfluss" gestoßen ist! Wie das Unternehmen erklärte, entspricht dieser Intervall der Surebet-Zone, der ursprünglichen Entdeckungszone auf dem Golddigger-Projekt, die sich in den Hazelton-Sedimenten befindet. Die Mineralisierung, so Goliath weiter, besteht aus Bleiglanz, Sphalerit, Pyrrhotit und geringem Chalkopyrit. Mittlerweile hat Goliath weit verbreitete Mineralisierung wurde über ein Gebiet von 1,8 Quadratkilometern (!) bestätigt, wobei laut dem Unternehmen 42% der 98 Bohrlöcher, die im Jahr 2023 abgeteuft wurden, sichtbares Gold mit Gehalten von bis zu 485 gm (Gramm Meter) Goldäquivalent enthielten. Darüber hinaus wiesen viele Bohrlöcher, deren Ergebnisse noch ausstehen, große Mengen sichtbares Gold mit Nuggets von bis zu 4 mm Größe auf. Schon das sichtbare Gold mit Nuggets von bis zu 1,7 mm aus den Bohrungen GD-23-203 über 15,8 Meter sowie GD-23-197 (19,15 Meter mit bis zu 1 % sichtbarem Gold und 4 mm großen Nuggets) übertrifft bei Weitem das sichtbare Gold aus Bohrloch GD-23-173. Und das erbrachte in der Analyse schließlich über 1 Unze Goldäquivalent pro Tonne innerhalb von 14,68 Goldäquivalent über 26,89 Meter. Man kann also bei dem neusten Bohrloch auf noch stärkere Ergebnisse hoffen. Eine starke Bohrung folgt auf die nächste Kaum weniger verheißungsvoll als Bohrung GD-23-226 ist Bohrloch GD-23-203 (s.o.), das Goliath gestern meldete. Denn dieses durchteufte einen 15,8 Meter langen Abschnitt, der zahlreiches sichtbares Gold mit Nuggets von bis zu 1,7 mm Größe enthielt. Dieser Abschnitt entspricht der Bonanza-Scherung, dem Kontakt zwischen den sedimentären und vulkanischen Hazleton-Einheiten. Die Mineralisierung besteht aus ausgedehnten Konzentrationen von Bleiglanz, Sphalerit, Pyrrhotit und geringfügigem Chalkopyrit. Die Untersuchungsergebnisse stehen auch hier noch aus. Ein Vergleich der Untersuchungsergebnisse der oben erwähnten Bohrung GD-23-173 anhand von sichtbarem Gold und Sulfiden deutet stark darauf hin, dass die noch ausstehenden Untersuchungsergebnisse von GD-23-203 mit seinen zahlreichen sichtbaren Goldnuggets und ausgedehnten Sulfiden ebenfalls deutlich höhere Goldwerte aufweisen sollten als die oben genannte 1 Unze / Tonne Goldäquivalent von GD-23-173! Fazit: Man darf auf die Analyseergebnisse der von Goliath in den letzten Tagen gemeldeten Bohrergebnisse mit Fug und Recht gespannt sein. Schließlich deutet sich an, dass sie noch besser ausfallen könnten als eine Bohrung, die mehr als 1 Unze Gold pro Tonne aufwies! (Auch wenn das natürlich nicht garantiert werden kann.) Vielleicht überzeugen gleich mehrere solche Ergebnisse ja den derzeit so schwierigen Markt und lassen die Goliath-Aktie nachhaltig aus der aktuellen Seitwärtsbewegung auf vergleichsweise niedrigem Niveau ausbrechen. Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38171A2092

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )