Grömitz (ots) -Im OstseeFerienLand warten zahlreiche Veranstaltungen von Oktober 2023 bis März 2024Die Tage werden langsam wieder kürzer und an der Ostseeküste wird die gemütliche Jahreszeit eingeläutet. Die Strandkörbe ziehen nach und nach in ihr Winterlager und der Strand bietet viel Platz für ausgedehnte Spaziergänge, herrlich entspannte Stunden und Tollereien mit dem liebsten Vierbeiner.Wer es lieber etwas bunter mag, der kommt im OstseeFerienLand, der Urlaubsregion mit den Ostseeorten Dahme, Grömitz und Kellenhusen sowie dem Achterland rund um Grube und Lensahn, ebenso auf seine Kosten! Der Veranstaltungskalender der Region hat von Oktober 2023 bis März 2024 für jeden Geschmack etwas zu bieten. Hier können sich Gäste auf fabelhafte Lichtermeere, actionreiche Wikinger-Abenteuer, klangvolle Konzerte und viele weitere Programmpunkte freuen, die die kühle Jahreszeit zu etwas ganz Besonderem machen.Wikinger-Abenteuer in Kellenhusen | 30. September - 1. OktoberIn der Wikingerwelt von Kellenhusen können alle kleinen und großen Besucher Handwerkskunst sehen, erleben, selbst mitwerkeln und sich von der Atmosphäre des kleinen Wikingerdorfes im Kurpark in die beeindruckende Welt der Nordmänner entführen lassen. Weitere Highlights an diesem Wochenende sind die unterhaltsame Waffenkunde sowie actionreiche Schau-Wikingerkämpfe. Ein Highlight für Jung und Alt!Fackelwanderungen entlang der Ostsee | ab OktoberAb Oktober finden in Grömitz und Kellenhusen stimmungsvolle Fackelwanderungen statt. Zu jeder Wanderung (von Oktober bis März) gibt es in Grömitz ein interessantes Thema und Wissenswertes z.B. über Sturmfluten der Ostsee oder die Piraten des Natur-Experten Axel Kramer. Alle Wanderungen starten um 19.00 Uhr vor dem Strandhaus, Kurpromenade 20, und führen über Stock und Stein und entlang der Küste durch das winterliche Grömitz. In Kellenhusen starten die Fackelwanderungen (von Oktober bis Februar) jeweils um 19.00 Uhr auf dem Seebrückenvorplatz und werden begleitet von mystischen Geschichten rund um Wassermänner, Nixen und Riesentrolle - alle mit viel Seemannsgarn gestrickt. Alle Termine sind in den Veranstaltungskalendern der Orte zu finden: www.groemitz.de/events und www.kellenhusen.de/veranstaltungskalender.Kinder-Mitmachzirkus Morelli in Grömitz | 2. - 8. OktoberDer Circus Morelli, eine Institution in der Welt der Artistik und Unterhaltung, wird vom 2. Oktober bis zum 8. Oktober seine Zelte auf der Wiese Uferstraße in Grömitz aufschlagen. Die gesamte Familie Manuel Maatz, Artisten in der 8. Generation, lädt Groß und Klein zu einer Woche voller Zirkuszauber und Spannung ein. Die kleinsten Gäste dürfen sich auf eine spannende Zirkusschule freuen und ihre neu erlernten Künste und Fähigkeiten während einer großen Gala-Show präsentieren. Zusätzlich warten kostenfreie Workshops für Jedermann zum Reinschnuppern in die Zirkuswelt sowie Zirkusvorstellungen der Artistenfamilie Maatz.Kräuterexkursion in Grube | 6. OktoberMit seinem ländlichen Charme nimmt Grube, der kleinste Ort des OstseeFerienLandes, einen besonderen Stellenwert ein. Auf einem Streifzug durch die Natur am historischen Paasch-Eyler-Platz lädt Amely Gräfin Platen am 6. Oktober um 14.00 Uhr zu einer herbstlichen Kräuterexkursion ein, auf der spannend und kurzweilig das Kräuterwissen der Expertin vermittelt und geheimnisvolle Geschichten aus der Welt des Aberglaubens und der Mythen erzählt werden.Rock Evergsreens live in Dahme | 7. OktoberDahme lädt ein zu einer Zeitreise zu Cliff Richard und Buddy Holly sowie den Welthits der "Shadows", Spotniks und Ventures. Mit mehrstimmigem Gesang, frisch, fröhlich interpretiert ist dies ein "Muss"-Event für junge und alte Fans der legendären Ära der Gitarrenmusik.Konzert-Highlight "Mischpoke" | 8. OktoberDie Hamburger Kleszmer Band "Mischpoke" sorgt am Abend des 8. Oktobers ab 17.00 Uhr für ordentlich Stimmung in der St. Jürgen Kirche von Grube. Die spannungsgeladene Performance der fünf starken Künstlerpersönlichkeiten garantiert emotionale Momente von zarter Melancholie bis hin zu absoluter Hochstimmung. Karten gibt es im Vorverkauf für 15,00 Euro sowie an der Abendkasse für 17,50 Euro.Grusel-Wusel-Tage in Kellenhusen | 11. - 13. OktoberDie Grusel-Wusel-Tage von Kellenhusen starten am 11. Oktober mit dem schaurig-schönen Grusel-Familienfest "Der kleine Horrorladen" auf der Schwimmbadwiese. Am zweiten Tag findet um 15.00 Uhr eine Gespenster-Geschichte vom Figurentheater Pfiffikus statt und als Abschluss folgt eine spannende Krimilesung mit Ella Danz um 19.00 Uhr im Kurhotel Steenbock. Wer Halloween liebt, sollte dieses Wochenende in Kellenhusen auf keinen Fall verpassen!Schlagerparty vs. Partyschlager in Dahme | 13. OktoberIm Dahmer Strandhuus wird es am Abend des 13. Oktobers rockig, wenn "Chaos-Pinkie" die Bühne einnimmt und mit den größten Party-Hits aller Zeiten für Stimmung sorgt.Hubertustag in Kellenhusen | 14. OktoberNach einigen Jahren Pause findet in Kellenhusen endlich wieder der traditionelle "Hubertustag" statt, der im Zeichen aller Pferdefreunde steht. Los geht es um 11.00 Uhr auf der Südstrandwiese mit einer Hubertusmesse von Pastor Kiersch unter Mitwirkung der Jagdhornbläser. Um 12:30 Uhr beginnt der große Hubertus-Ausritt der zahlreichen Reiter - ein tolles Bild auch für die Zuschauer! Ab 16.00 Uhr unterhält Joe Green mit Livemusik.Lichtermeer im Grömitzer Kurpark | 18. - 22. OktoberIm Kurpark von Grömitz wird ein fabelhaft buntes Lichtermeer veranstaltet. Täglich von 17:30 bis 22:00 Uhr wird der Park mit Illuminationen und Farben in ein beeindruckendes Lichter-Spektakel verwandelt. An insgesamt 20 Stationen kann die faszinierende Lichtshow bewundert werden. Gäste können sich auf interessante Lichtinstallationen wie das Bankenviertel, Grömitz-TV, das Feenland oder die Insel der Träume freuen. Zusätzlich laden Live-Musik täglich ab 19.00 Uhr sowie Snacks und Drinks zum gemütlichen Verweilen ein. www.groemitz.de/lichtermeerStrand Wies'n Frühschoppen in Dahme | 21. OktoberIm Oktober wird es bayrisch in Dahme, wenn die Stand Wies'n mit der Vogelberg-Blaskapelle und traditionell bayrischen Schmankerln Halt machen. Dirndl und Lederhosen sind gern gesehen!Apfelfest auf dem Museumshof Lensahn | 22. OktoberDer Museumshof in Lensahn vermittelt einen realgetreuen Einblick in die Landwirtschaftsarbeit der Vergangenheit. Zum Apfelfest am 22. Oktober werden zusätzlich alle Fragen rund um den Apfel beantwortet und das Thema Anbau, Entwicklung und Ernte für die ganze Familie spannend aufbereitet. Vor Ort kann man sich einen leckeren Vorrat an frischen Äpfeln verschiedenster Sorten zulegen und den Experten beim Obstbaumschnitt über die Schulter schauen.Kulinarischer Winterspaziergang durch Grömitz | 4. November, 13. Januar & 9. MärzAlle Feinschmecker kommen im November, Januar und März bei den kulinarischen Rundgängen durch Grömitz voll auf ihre Kosten. Bei ca. fünf verschiedenen Grömitzer Betrieben wird Halt gemacht, sodass die Teilnehmer die Betriebe und ihre Spezialitäten kennenlernen können. Der Foodguide, Johan Sieversen, erzählt zwischen den einzelnen Stopps interessante Dinge über das Ostseebad. Die Rundgang-Themen lauten: im November "Grömitz genießt regional", im Januar "Veganuary" und im März "Crossover". Der Ticketverkauf erfolgt online unter www.groemitz.de/veranstaltungen, der Preis liegt bei 39 Euro pro Person.Martinsmarkt im Kloster Cismar | 10. - 12. NovemberBei Kunsthandwerk und kulinarischen Leckereien lässt es sich im Kloster Cismar wunderbar über den Martinsmarkt bummeln. Regionale Produzenten, Kunsthandwerker, das Klostercafé Cismar und Live-Musiker freuen sich über zahlreiche Besucher. Für alle Liebhaber der Klosterfestes, welches jährlich im August stattfindet, ist der Besuch quasi ein absolutes Muss.Martinsmarkt auf dem Museumshof Lensahn | 24. & 25. NovemberDer Museumshof Lensahn putzt sich heraus und sorgt mit dem Martinsmarkt für wunderbar festliche Vorweihnachtsstimmung. Von Freitagnachmittag bis Samstagabend sorgen Kunsthandwerker und Händler regionaler Köstlichkeiten mit ihren Waren für winterliche Gemütlichkeit und versorgen Besucher mit Dekorationsartikeln und Leckereien, die auf die bevorstehenden Feiertage einstimmen.Grömitzer Eiszeit | 17. November - 21. JanuarDie Eisbahn von Grömitz lädt in den Wintermonaten zum Eisvergnügen mit Blick auf die winterliche Ostseeküste ein. Vom 17. November bis zum 21. Januar ist das Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen auf der überdachten Bahn auf der Wiese an der Uferstraße möglich. In der gemütlichen Almhütte direkt nebenan kann man sich im Anschluss stärken. Live-Musik-Abende, Eisdisco, Eisstockschieß-Wettkämpfe, weihnachtliche Aktionen auf der Eisbahn und viele weitere kleine Events sorgen für ausgelassene Stimmung bei Groß und Klein. www.groemitz.de/eiszeitGrömitzer Winterlichter | 27. November - 18. FebruarNach einem bezaubernden Lichtermeer (https://www.groemitz.de/lichtermeer) im Oktober, welches den Kurpark von Grömitz mit einzelnen, kunstvollen Lichtinstallationen in eine fotografische Oase verwandelte, darf man sich auf ein weiteres Lichtspektakel freuen. Vom 27. November bis zum 18. Februar werden die Grömitzer Winterlichter an ganz unterschiedlichen Plätzen im Ort erstrahlen. So erstrahlen z.B. der Sonnenkreisel, die Golden Bridge sowie das ikonische I LOVE GRÖMITZ in einem völlig neuen Glanz und in den buntesten Farben. www.groemitz.de/winterlichter.Vorweihnachtlicher Glanz auf dem Gruber Weihnachtsmarkt | 8. DezemberAuf dem Gruber Paasch-Eyler-Platz wird es am 8. Dezember festlich vorweihnachtlich. Bratapfel-Duft, Punsch und Glühwein locken an diesem Tag auf den kleinen Weihnachtsmarkt mit vielen Kunsthandwerkern und Ständen des Gewerbevereins Grube. Für Weihnachtsmusik und leckere Köstlichkeiten ist natürlich gesorgt, sodass Weihnachtstimmung pur auf dem gesamten Platz zu spüren ist.Weihnachtskonzert in Grube | 14. DezemberDas traditionelle Weihnachtskonzert findet am 14. Dezember in der St. Jürgen Kirche von Grube statt und bringt jeden Teilnehmer mit der aus Dänemark stammenden Folk- und Soulkünstlerin Lene Krämer in Weihnachtsstimmung. Begleitet wird die Sängerin von Stephan Scheja am Piano, Joachim Roth am Bass und Nils Olsen am Saxophon.Winterliche Märkte rund um die Weihnachtsfeiertage, Silvester Open-Air-Party & AnbadenDie winterlichen Märkte in den Ostseeorten Dahme, Grömitz und Kellenhusen laden auch in diesem Jahr wieder zum gemütlichen Verweilen und Punschen zwischen den Jahren ein. Bei weihnachtlicher Stimmung können in Dahme am 28. & 29. Dezember, in Grömitz vom 25. Dezember bis zum 1. Januar und in Kellenhusen 27. Dezember bis zum 1. Januar kulinarische Köstlichkeiten und Live-Musik genossen werden. Am 31. Dezember geht es in den drei Orten traditionell heiß her, denn gemeinsam wird mit Blick auf die Ostsee in das neue Jahr gefeiert! Mit den besten Partyhits und buntem Feuerwerk wird das alte Jahr verabschiedet und das Jahr 2024 gebührend begrüßt. Wer nach dem Partyabend noch nicht genug hat oder am 1. Januar durch einen Frischekick wach werden möchte, der ist beim Anbaden in Dahme und Grömitz goldrichtig und kann ins kühle Nass der Ostsee springen. Wer es lieber ruhig mag, ist in Kellenhusen goldrichtig. Hier wird das neue Jahr ganz entspannt mit dem "Neujahrs-Jazz-Frühschoppen" eingeläutet.Neujahrskonzert in Grube | 14. JanuarIn Grube wird das neue Jahr nach ausgedehnten Feierlichkeiten musikalisch begrüßt. Am 14. Januar wird Meike Salzmann ab 17.00 Uhr in der St. Jürgen Kirche auftreten und mit ihrer Musik für die Seele die Gäste berühren. Angereichert mit spannenden und informativen Texten präsentiert die preisgekrönte Musikerin einen bunten Mix von Klassik bis Klezmer, von Tango bis Tarantella.Strandfeuer in Dahme, Grömitz & Kellenhusen | 10. FebruarAm 10. Februar werden in Dahme, Grömitz und Kellenhusen traditionell die Wintergeister mit einem großen Strandfeuer vertrieben und der Frühling herbeigerufen. In allen drei Orten geht es mit einem gemeinsamen Fackelumzug entlang der Küste los, der alle Teilnehmer zu einem großen Haufen aus Ästen, Strohballen, Weihnachtsbäumen & Co. führt, welcher gemeinschaftlich mit den Fackeln zum Strandfeuer entzündet wird. Live-Musik, deftige Schmankerl und heiße Getränke sorgen für gemütliche Stimmung und laden dazu ein, den Abend rund um das Feuer zu verbringen.Romance - The Show in Grömitz | 14. - 16. FebruarIm Februar kann eine außergewöhnliche und romantische Show mit internationalen Künstlern und Preisträgern des Circus Festivals von Monte Carlo in Grömitz erlebt werden. Die beeindrucken Charity-Vorführungen finden in einer exklusiven Atmosphäre im Chapiteau auf der Wiese Uferstraße statt und bilden eine Hommage an die Liebe anlässlich des Valentinstages. Alle Termine für das OstseeFerienLand sind unter www.ostseeferienland.de/veranstaltungskalender zu finden.Pressekontakt:Jacqueline SchumacherMarketing & Pressearbeit04562 - 256 264 | jschumacher@groemitz.de