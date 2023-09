Haiger (ots) -Repräsentative Mitarbeiter-Befragung mit Bestnoten - Unabhängiges Institut vergibt zweimal die Note "sehr gut"Ausgezeichnet. Das gilt nicht nur für die anerkannt hohe Qualität der innovativen Produkte. Ausgezeichnet, und das wurde soeben von unabhängiger Seite bestätigt, sind auch die vorbildlichen Arbeitsbedingungen bei ORANIER. Die traditionsreiche Unternehmensgruppe mit Sitz im verkehrsgünstig gelegenen hessischen Haiger wurde nach den neutral entwickelten DIQP-Standards in den beiden Kategorien "Familienfreundlicher Arbeitgeber" und "Top Arbeitgeber" mit der Note "sehr gut" prämiert. Die Befragung wurde von der unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert GmbH durchgeführt und nach Kriterien des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. bewertet."Was für ein tolles Ergebnis - und das gleich in zwei Bereichen", freut sich Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der ORANIER-Gruppe: "Gleichzeitig 'familienfreundlich' und ein 'Top Arbeitgeber' zu sein, geht Hand in Hand. Wenn die Beschäftigten Familie und Beruf gut vereinbaren können, sind sie zufriedener und motivierter. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, auf die jeweiligen Bedürfnisse und aktuellen Lebensumstände jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin einzugehen und zum Beispiel mit ihnen individuelle Arbeitszeiten zu vereinbaren."Erfreuliches Ergebnis der Mitarbeiter-Befragung: Das angenehme ArbeitsklimaDie 240 Mitarbeiter empfinden das Arbeitsklima als besonders angenehm und schätzen die vorhandenen Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ergaben eine anonyme Mitarbeiter-Befragung sowie ausführliche Interviews. Ebenfalls positiv bewertet wurde, dass die Vorgesetzten ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer Mitarbeiter haben und sie aktiv bei ihren beruflichen und privaten Herausforderungen unterstützen. Aus diesem Grunde würden sie das Unternehmen auch jederzeit als Arbeitgeber weiterempfehlen.Mit Erfolg breit aufgestelltDie ORANIER-Gruppe teilt sich in zwei Geschäftsbereiche: Die Heiztechnik und die Küchentechnik. Die ORANIER Heiztechnik mit der zweiten Marke Justus zählt zu den Marktführern bei Kamin- und Gasöfen sowie Pelletgeräten. Die ORANIER Küchentechnik bietet das gesamte Sortiment an Küchengeräten an. Hierzu zählen Backöfen, Kochfelder, Dunstabzugshauben, Geschirrspüler sowie Kühlgeräte.Das Unternehmen baut seine Position von Jahr zu Jahr aus und schreibt den Erfolg vor allem seinen engagierten Mitarbeitern zu. "Wir haben ein tolles Team", lobt Nikolaus Fleischhacker. "Sie sind die Kraft, die das Unternehmen antreibt. Deshalb suchen wir - unabhängig vom Erfahrungsniveau - kontinuierlich nach neuen Mitarbeitern, die mit Kompetenz und Motivation unseren Erfolg mitgestalten wollen. Die Auszeichnung ist auch ein Signal an Fach- und Führungskräfte, die einen Arbeitgeber mit Zukunft suchen."Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier UnternehmensgruppeFrau Derya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Unternehmensgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162812/5608666