Freiburg (ots) -Caritas international trauert um eine Kollegin der Caritas Jerusalem und ruft die Konfliktparteien dazu auf, das Völkerrecht einzuhalten. Dringend benötigte Nothilfen laufen an.Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, betrauert den Tod einer lokalen Mitarbeiterin der Caritas Jerusalem. Gemeinsam mit ihrer Familie, zahlreichen anderen Menschen und vier weiteren Caritas-Mitarbeitenden hatte sie auf dem Gelände der griechisch-orthodoxen St. Porphyrios-Kirche in Gaza Zuflucht gesucht. Infolge eines Beschusses der Kirche kamen nach jetzigem Kenntnisstand elf Menschen ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt."Unsere Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei den Angehörigen unserer Kollegin", sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas international und verurteilt den Angriff aufs Schärfste: "Es darf nicht sein, dass Zivilisten und humanitäre Helferinnen und Helfer Zielscheibe von Angriffen werden. Wir appellieren an alle Konfliktparteien sich an die Regeln des humanitären Völkerrechts zu halten."Trotz der schwierigen Sicherheitslage laufen die Nothilfen der Partner von Caritas international in Gaza weiter und werden in den kommenden Tagen noch intensiviert. "Gerade ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Behinderung sind dringend auf Hilfe angewiesen", sagt Oliver Müller und spricht seine Wertschätzung für die Mitarbeitenden der lokalen Partnerorganisationen aus. "Trotz der Gefahr und obwohl alle selbst von der angespannten humanitären Lage betroffen sind, sind die Kolleginnen und Kollegen vor Ort rund um die Uhr für Menschen in Not da. Ein Engagement, das man ihnen gar nicht hoch genug anrechnen kann."Caritas international hat bereits 300.000 Euro für Nothilfen in Gaza bereitgestellt. Aufgrund der humanitären Not in Gaza und der Ausweitung des Konflikts auf andere palästinensische Gebiete werden weitere finanzielle Mittel dringend benötigt.