-35 % Schock bei Solaredge Aktie: Drohen nächste Woche weitere Kursverluste?

Das israelische Unternehmen Solaredge erlebt einen beispiellosen Kursrutsch. Der ursprünglich gehypte New Energy Titel büßt weiter an Wert ein und verliert in den letzten fünf Tagen rund 35 %. Damit ist die Aktie auch charttechnisch stark angeschlagen. Zugleich schockiert der Grund für den aktuellen Abverkauf. Denn nicht der Krieg im Nahen Osten ist ursächlich dafür, dass Anleger zunehmend das Weite suchen.

Vielmehr veröffentlichte Solaredge gestern eine Umsatz- und Gewinnwarnung, die rund eine Woche vor den finalen Quartalszahlen kommt.

In der Pressemitteilung warnte der CEO vor einer schwachen Umsatz- und Gewinnentwicklung. Viele Kunden hätten ihre Aufträge storniert oder verschoben. Eigentlich müsste es sich bei dem laufenden Quartal um eine saisonal starke Zeit für die Installation von Solarsystemen handeln. Doch bei Solaredge läuft im Jahr 2023 nicht alles wie gewünscht.

Ist das Schlimmste nun nach dem Kursrutsch eingepreist oder drohen in der kommenden Woche weitere Verluste?

Katastrophale Zahlen bei Solaredge: Operative Entwicklung schockt Anleger

Am 01. November werden die endgültigen Zahlen von Solaredge veröffentlicht. Nun gab es bereits die Umsatzwarnung. Denn der Umsatz soll im Q3 nur noch bei 720-730 Millionen $ liegen. Zuvor erwartete das israelische Unternehmen 880-920 Millionen $. Auch das Ergebnis soll mit 12-31 Millionen $ signifikant unter den erwarteten 115-135 Millionen $ liegen. Die hohen Lagerbestände in der gesamten Lieferkette und Stornierungen trüben die Entwicklung ein. Dass sich die Geschäftsführung so massiv verschätzte, wirft jedoch kein gutes Licht auf Solaredge und dürfte nicht zum Vertrauen beitragen.

So äußerte sich das Unternehmen in der Umsatz- und Gewinnwarnung:

""Wir führen diese Stornierungen und Verdrängungen auf den unerwartet hohen Bestand in den Vertriebskanälen und die langsamer als erwartet verlaufenden Installationsraten zurück. Insbesondere die Installationsraten für das dritte Quartal waren am Ende des Sommers und im September, wo traditionell ein Anstieg der Installationsraten zu verzeichnen ist, viel langsamer.""

Auch im vierten Quartal sollen die Umsätze deutlich geringer ausfallen. Die Bewertung wird günstiger, die Wachstumsprognosen müssen Anleger jedoch auch korrigieren.

Solar stocks tumble to 3-year low as Solaredge drops 25% on demand warning https://t.co/jFl2aKSMfa - CNBC (@CNBC) October 20, 2023

Leidet Solaredge unter dem Krieg in Israel?

Bei einem israelischen Unternehmen stellt man dieser Tage natürlich häufig einen Zusammenhang zum Krieg im Nahen Osten her. Dennoch weist Solaredge diese Mutmaßungen von sich - die operative Entwicklung stehe in keinem Zusammenhang mit den tragischen Ereignissen.

""Die angepasste Prognose steht in keinem Zusammenhang mit den tragischen Ereignissen, die sich in Israel zugetragen haben. Obwohl es einige Auswirkungen auf die täglichen Abläufe in unserer Zentrale gab, sind unsere Büros und Einrichtungen weltweit geöffnet, auch in Israel, und wir produzieren und bieten unseren Kunden ohne Unterbrechung Unterstützung,"

Das macht Solaredge

SolarEdge zeigte von Beginn an viel Potenzial und navigierte sich geschickt im wachsenden Sektor der "New Energy". Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat sich das Unternehmen rasant entwickelt. Heute dominiert SolarEdge den Markt für Wechselrichter und nimmt eine führende Position im Bereich der erneuerbaren Energien ein. Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst Wechselrichter und Leistungsoptimierer für Solarenergieanlagen, die für die effiziente Stromerzeugung und dessen Einspeisung ins Netz essenziell sind.

In Anbetracht, dass der globale Energiebedarf bis 2040 um voraussichtlich 50 % steigen wird und erneuerbare Energien immer dominanter werden, positioniert sich SolarEdge eigentlich vielversprechend. Die Produktpalette ist intelligent vernetzt und reicht über Wechselrichter und Leistungsoptimierer hinaus, einschließlich Energiespeicher, Elektroauto-Ladestationen und andere Smart-Energy-Angebote.

Nun lässt die Fantasie nach. Denn augenscheinlich kann das Unternehmen die eigenen Ziele nicht erreichen, obgleich sich das gesamte Marktsegment doch eigentlich vielversprechend darstellte.

Solaredge Aktie: Drohen weitere Kursverluste?

Betrachten wir das Chartbild der Solaredge Aktie ergibt sich schon seit längerem kein mittelfristiger Trend. Seit 2021 bewegt sich die New Energy Aktie in einer großen Korrekturbewegung. Zum Schluss gab es im laufenden Jahr eine übergeordnete Seitwärtsbewegung. Der Ausbruch aus der unteren Range verschafft Solaredge ein bearisches Bild. Ungeachtet kurzfristiger Gegenbewegungen lässt sich aktuell kaum abschätzen, wann eine Bodenbildung stattfindet. Insoweit könnten auch die kommenden Wochen weitere Kursverluste bringen.

Für fundierte Entscheidungen am Aktienmarkt sind qualitative Daten unerlässlich. Sie bieten Tiefeneinblicke in Unternehmenskulturen, Managementqualität und Branchentrends. Hochwertige Daten ermöglichen ein besseres Verständnis des Gesamtbildes, jenseits rein quantitativer Zahlen. Je präziser und aussagekräftiger die Daten, desto fundierter und potenziell erfolgreicher können Investitionsentscheidungen getroffen werden.

