Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Aktie von Tupperware ist nun am Freitag mit einem weiteren Abschlag bestraft worden. Der Titel gab um mehr als -5 % nach und konnte damit den Sturz nicht mehr aufhalten. Jetzt wird es Zeit, Bilanz zu ziehen. Welche Chancen kann der Titel in den kommenden Wochen überhaupt haben? Denn die Wochenbilanz ist verheerend. Der Titel hat in den vergangenen fünf Tagen einen Abschlag von mehr als -30 % hinnehmen müssen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...