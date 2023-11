GENF (dpa-AFX) - Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegen keine Informationen über Hamas-Stützpunkte in Krankenhäusern im umkämpften Gazastreifen vor. Das sagte der oberste Krisenmanager der UN-Organisation, Mike Ryan, am Donnerstag in Genf. Die WHO stehe in engem Kontakt mit dem medizinischen Personal vor Ort. Was sich eventuell unterhalb dieser Kliniken abspiele, sei der WHO nicht bekannt, schränkte Ryan ein.

Falls Krankenhäuser im Gazastreifen auf Wunsch Israels evakuiert werden sollen, müsse Israel als Besatzungsmacht in Abstimmung mit den palästinensischen Gesundheitsbehörden einen sicheren Abtransport der Patienten in alternative Behandlungszentren ermöglichen, betonte Ryan. "Diese Kriterien sind nicht erfüllt", sagte er während einer Pressekonferenz.

Die Verwaltung im Gazastreifen steht unter der Kontrolle der islamistischen Hamas, die am 7. Oktober einem Terrorangriff gegen Israel gestartet hatte ./al/DP/zb