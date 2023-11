Wien (ots) -Queertactics zelebriert & reflektiert queere Weiblichkeiten.Die vierte Festivalausgabe vonQUEERTACTICS . QUEER_FEMINISTISCHES FILMFESTIVAL WIEN unter der Leitung von Dagmar Fink und Katja Wiederspahn, findet von 16.-19. November 2023 in Wien statt. QUEERTACTICS widmet sich an vier Festivaltagen erneut queer_feministischen Lebensrealitäten und bringt eine Auswahl von zwölf Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmprogrammen - zumeist Österreichpremieren - auf die Wiener Kinoleinwände.Der Eröffnungsfilm QUEENDOM (https://queertactics.at/queendom/) (Agniia Galdanova, FR/US 2023) porträtiert die queere Künstler*in und Aktivist*in Gena Marvin, die* sich mit ihren schmerzhaft radikalen Performances Diskriminierung und Ausgrenzung auf Moskaus Straßen entgegenstemmt. Ein intimes, zugleich höchst aktuelles filmisches Dokument! In Anwesenheit von Regie und Protagonist*in.Bei der Abschlussgala wird der QUEERTACTICS-Kurzfilmpreis GOLDENE MEDUSA (https://queertactics.at/goldene-medusa-2023/) zum zweiten Mal von einer hochkarätigen Jury vergeben. Tickets (https://queertactics.at/tickets/) sind ab sofort erhältlich.Zum Festivalprogramm https://queertactics.atPressekontakt:Festivalbüro: office@queertactics.at | Dagmar Fink & Katja WiederspahnPressebüro: press@queertactics.at | Madeleine ZierlingerOriginal-Content von: QUEERTACTICS . QUEER_FEMINISTISCHES FILMFESTIVAL WIEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172444/5640679