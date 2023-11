TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken hat im Krieg gegen die islamistische Hamas einen besseren Schutz palästinensischer Zivilisten angemahnt. "Wir müssen mehr tun, um die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen", sagte Blinken nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Freitag in Tel Aviv. Er habe bei seinem Besuch in Israel deutlich gemacht, dass es darauf ankomme, wie das Land den Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas führe.

Es sei wichtig, "richtig und rechtmäßig" vorzugehen, denn alles andere würde auch der Hamas und anderen Terrorgruppen in die Hände spielen, sagte Blinken. Aber es werde es keine "Partner für Frieden" geben, wenn die humanitäre Katastrophe alles überschatte, warnte er.

Er habe mit den israelischen Politikern über "konkrete Schritte" gesprochen. "Wir haben Mechanismen ermittelt, die es ermöglichen, Treibstoff in Krankenhäuser und andere Bedarfsstellen im Süden zu bringen", sagte Blinken. Die USA teilten jedoch Israels Bedenken "in Bezug auf eine massive Abzweigung von Treibstoff im nördlichen Gazastreifen". UN-Organisationen zufolge wird die Lieferung von Treibstoff dringend benötigt, um etwa Generatoren von Krankenhäusern zu betreiben. Israel fürchtet hingegen, dass die islamistische Hamas den Treibstoff für militärische Zwecke missbrauchen könnte.

Generell habe sich Israel verpflichtet, humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Er sei zuversichtlich, dass die Unterstützung für Menschen, die humanitäre Hilfe bräuchten, zunehmen werde. Gleichwohl betonte er Israels "Recht und Pflicht", sich zu verteidigen.

Zuvor war Blinken mit Israels Präsident Izchak Herzog zusammengekommen und hatte an einer Sitzung des Kriegskabinetts teilgenommen. Es war bereits sein vierter Besuch in Israel seit Kriegsbeginn am 7. Oktober./stz/DP/nas