Welche Kryptowährung erreicht als Erstes 1 US-Dollar? XRP, DOGE, PEPE oder BTCETF?

Viele Kryptowährungen setzen sich das ambitionierte Ziel, einen Wert von 1 US-Dollar zu erreichen. Während der Preis pro Coin ein einfacher und greifbarer Indikator sein kann, ist die Gesamtmarktkapitalisierung ein aussagekräftigerer Maßstab für die tatsächliche Größe und das Erfolgspotenzial einer Kryptowährung. Der Markt bewertet Projekte auf Basis verschiedener Faktoren, darunter Nutzen, Technologie und Community-Unterstützung. Für individuelle Investoren kann jedoch der Anstieg eines Coins auf den Wert von 1 US-Dollar eine enorme finanzielle Veränderung bedeuten, insbesondere wenn sie zu einem sehr niedrigen Preis wie beispielsweise 1 Cent oder weniger eingestiegen sind. Ein solcher Anstieg würde eine 100-fache Rendite bedeuten, die im digitalen Währungsmarkt möglich ist.

Werfen wir also einmal den Blick auf vier Kryptowährungen, die allesamt 1 $ erreichen wollen. Während dies bei manchen Projekten schon in naher Zukunft passieren könnte, dafür die Performance aber auch unter 100 % liegt, gibt es ebenfalls 100x Kandidaten.

XRP

Seit Monaten spekulieren Händler bei XRP auf einen Kurssprung über 1 $. Nach dem positiven Ripple-Urteil, bei welchem XRP eben überwiegend nicht als Wertpapier eingestuft wurde, gelang der Kurssprung bereits auf rund 0,95 $. Doch die psychologisch wichtige Grenze von 1 $ fiel bis dato in 2023 nicht. Nun baute XRP zuletzt wieder Stärke auf, brach aus der monatelangen Seitwärtsrange aus und notiert aktuell bei 0,66 $. Damit würde für einen Kurssprung auf 1 $ eine Performance von rund 50 % reichen.

$1.10 to $1.40 in Sight As XRP Crosses $0.65 https://t.co/8DLTRMGD4Y - EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) November 6, 2023

Die fundamentale Entwicklung, das Interesse der XRP-Wale, die lebendige Community und ein tragfähiger Usecase führen bei der Beurteilung von XRP dazu, dass es nicht um das "Ob" geht, sondern das "Wann" entscheidend ist. XRP wird wieder über 1 $ notieren, wahrscheinlich im Jahr 2024. Doch mit einer dynamischen Jahresendrallye könnte XRP auch in den nächsten Wochen noch 1 $ erreichen. Gewinnmitnahmen von rund 5 %, wie wir sie heute erleben, sind insoweit spannende Chancen.

Dogecoin

Seit ihrer Entstehung hat die Dogecoin-Community das ambitionierte Ziel verfolgt, den Wert von 1 US-Dollar pro Dogecoin zu erreichen. Obwohl dieses Ziel bis heute noch nicht realisiert wurde, hat die leidenschaftliche und engagierte Community sukzessive Fortschritte gemacht. Durch konstante Bemühungen und eine wachsende Akzeptanz haben sie es geschafft, den Wert schrittweise zu steigern, indem sie eine Null nach der anderen im Preis eliminierten.

Bei einem aktuellen Kurs von 0,074 $ wäre eine Performance von rund 1250 % erforderlich, um Dogecoin über 1 $ zu katapultieren. Dafür sollte es einen ausgeprägten Bullenmarkt geben, in welchem der Dogecoin seine Relevanz auch durch fundamentale Weiterentwicklungen rechtfertigt. Auch eine Einbindung von DOGE in X (früher) Twitter würde eine Neubewertung rechtfertigen. Der Dogecoin hat weiterhin ein starkes Branding und sich als wertvollster Meme-Coin in der Top 100 des digitalen Währungsmarkts etabliert. Dies macht Hoffnung auf eine weitere parabolische Wertentwicklung.

Pepe Coin

Der Pepe Coin hat sich in den letzten Wochen erholt und im vergangenen Monat sogar seinen Wert verdoppelt. Aktuell wird der Pepe Coin (PEPE) mit einer Marktkapitalisierung von 562 Millionen $ bei einem Kurs von 0,00000134 $ bewertet. Hier sehen wir bereits, dass es ein paar Nullen zu viel sein könnten, um wirklich irgendwann das 1 $ Kursziel zu erreichen. Wenn es kein massives Token-Burning gibt, wäre die Marktkapitalisierung schlichtweg zu groß, um wirklich vorstellbar zu sein.

Zugleich gibt es noch einige Fragezeichen, ob der Pepe Coin wirklich langfristige Relevanz entfalten kann. Während sich charttechnisch das Bild zuletzt aufhellte, bleibt das fundamentale Momentum ausbaufähig. Denn ein Vertrauensverlust gegenüber dem PEPE-Team steht fehlenden Fortschritten gegenüber. Der Pepe Coin stagniert, obgleich der Kurs zuletzt etwas anderes vermuten lässt.

Bitcoin ETF Token

Das Spekulieren auf virale Hype-Themen kann eine effektive Strategie sein, um überdurchschnittliche Entwicklungen am Markt zu erzielen. Diese Themen ziehen oft viel Aufmerksamkeit und Investitionen an, was kurzfristig zu signifikanten Preissteigerungen führt.

Das zentrale Thema im Kryptomarkt im Jahr 2023 ist die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs. Denn dieser soll in den nächsten sechzig Tagen von der SEC bewilligt werden - mit dem Bitcoin ETF Token hat sich nun ein neues Projekt dieses Thema ausgesucht, um die positive Entwicklung zu zelebrieren und Früh-Investoren attraktive Renditen zu generieren.

"Bitcoin ETF Token (BTCETF) ist ein ERC-20 Token, der in unserem verifizierten Smart Contract eingesetzt werden kann, um passive Belohnungen mit einer dynamischen Rate zu verdienen. Er wurde geschaffen, um die erwartete Ankunft von Bitcoin-ETFs auf den US-Finanzmärkten zu feiern."

Der Bitcoin ETF Token integriert dafür einen Mechanismus zur Verknappung des Angebots, bekannt als Burning-Mechanismus. Initial wird dieser Mechanismus 5 % der Token vernichten. Langfristig könnte dies dazu führen, dass bis zu einem Viertel der gesamten Token-Menge eliminiert wird, was das Gesamtangebot signifikant reduzieren würde. Eine positive Angebots-Nachfrage-Dynamik wird in Gang gesetzt - bullisch für BTCETF.

Ein interessantes Merkmal des Burnings beim Bitcoin ETF Token ist die Verbindung zu realen Entwicklungen im Umfeld der Bitcoin-ETFs. Ereignisse oder Meilensteine im Kontext dieser ETFs werden künftig zusätzliche Burning-Ereignisse auslösen, wodurch die Token-Verknappung weiter vorangetrieben wird.

Bei einem aktuellen Preis von 0,005 $ und einer günstigen Marktkapitalisierung sowie dem deflationären Token-Burning könnte ein viraler Hype den Preis weit nach oben treiben. Erreicht der Bitcoin ETF Token dann 1 $ hätte sich das initiale Investment verzweihundertfacht (200x!).

