BYD kommt mit großen Schritten nach Europa. Läuft alles nach Plan, wird der Elektroautobauer 2023 rund 7 Prozent seiner gesamten Verkäufe außerhalb Chinas erzielen. Und das ist erst der Anfang. Die Autos sind hipp, stylisch und am Puls der Zeit. Vielleicht Software-technisch nicht ganz so heiß wie die Stromer von Tesla. Die Wachstumsraten jedoch sind top und neue Modelle kurbeln die Verkaufszahlen weiter an.BYD hat es in den letzten Quartalen geschafft, die Margen zu verbessern. Möglich wurde das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...