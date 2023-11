Bitcoin nahe 37.000 USD, ETF-Token lockt 140.000 USD: Top BTC-Alternative?

Der Bitcoin-Preis nähert sich 37.000 $ und hat damit einige der Verluste ausgeglichen, die seit der Implosion von TerraUSD vor 18 Monaten eingetreten sind. Dennoch betrachten sachkundige Trader den Bitcoin ETF Token ($BTCETF) als eine vielversprechende Bitcoin-Alternative mit potenziell größerem Erfolg.

Das Initial Coin Offering (ICO) der neuen Kryptowährung Bitcoin ETF Token ist erst wenige Tage alt. Es hat jedoch bereits 140.000 Dollar von Investoren eingesammelt. Dieser Erfolg beruht darauf, dass der Token das lukrative Bitcoin-ETF-Thema kühn angeht, welches die aktuelle Krypto-Rallye unterstützt. Besondere Aufmerksamkeit erregt $BTCETF auch durch seine DeFi-Attribute.

Die Kryptowährungen erfahren eine Renaissance des sogenannten "Tiergeistes", da Spekulationsströme zurück in den Markt fließen. Faktoren wie die Unterbrechung oder mögliche Beendigung des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank und die Aussicht auf die Einführung eines Bitcoin-ETFs auf Spot-Basis treiben den Bitcoin-Preis und die allgemeine Krypto-Hausse an.

Ein weiterer Anreiz für Trader, wieder in den Markt einzusteigen, bietet sich durch die Entwicklung in anderen Anlageklassen. Besonders bei Aktien, wo die Rallye des letzten Jahres nur 10 % Zuwachs erbrachte, während sich der Preis von Bitcoin mehr als verdoppelt hat und im gleichen Zeitraum um 127 % gestiegen ist.

Ein Zeichen für das mögliche Ende des sogenannten "Krypto-Winters" ist die positive Finanzierungsrate auf dem ewigen Futures-Markt für Bitcoin und der Anstieg der Renditen im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi).

In den letzten Wochen erreichte die Bitcoin-Finanzierungsrate für ewige Futures auf offener zinsgewichteter Basis ein Niveau, das zuletzt im März dieses Jahres verzeichnet wurde. Ein positiver Finanzierungssatz deutet auf ein Übergewicht an Long-Positionen im Markt hin.

Ebenso ist der Gesamtwert, der in DeFi-Protokollen gesperrt ist (TVL), deutlich auf 44 Mrd. USD gestiegen. Dieser Anstieg erfolgte nach den Tiefstständen, die zuletzt im Jahr 2021 verzeichnet wurden, obwohl dieser Wert noch weit von den Höchstständen des Jahres 2021 entfernt ist, als der TVL 180 Mrd. USD erreichte.

Bitcoin ETF Token: Ein kluger Ansatz, um von der Bitcoin ETF-getriebenen Rallye und DeFi-Revival zu profitieren

Heute haben Anleger die Möglichkeit, $BTCETF-Token im Vorverkauf zu erwerben und einzusetzen, um eine beeindruckende jährliche prozentuale Rendite von aktuell 1.584 % zu erzielen. Bereits 19 Millionen $BTCETF-Token wurden in den Staking-Smart-Contract eingezahlt. Die Rendite ist dynamisch und hängt von der Menge der eingesetzten Token ab. Der Anteil jedes Anlegers am Pool bestimmt seine Belohnungen.

Um den niedrigsten Preis zu sichern, müssen Interessenten schnell handeln. Die gegenwärtige Phase endet in weniger als 48 Stunden. Danach wird im zweiten ICO-Phasen der Preis von 0,0050 $ auf 0,0052 $ steigen. Insgesamt durchläuft das ICO 10 Preisstufen, die bei einem Preis von 0,0068 $ enden, was 36 % über dem Eröffnungsangebotspreis liegt.

BitcoinETF has reached its first major milestone!



Raising more than $100K! pic.twitter.com/od7N5lhaM2 - BTCETF_Token (@BTCETF_Token) November 9, 2023

Der Bitcoin ETF Token orientiert seine Bewertung am Fortschritt des Genehmigungsprozesses der US Securities and Exchange Commission (SEC) für den Bitcoin ETF Spot. Kürzlich wurde ein mindestens acht Tage langes Prüfungsfenster von der SEC eröffnet. In diesem Zeitraum hat die SEC die Möglichkeit, über die Zulassung zu entscheiden.

Laut Bloomberg Intelligence-Analysten James Seyffart und Eric Balchunas könnte die SEC theoretisch Genehmigungsanordnungen erlassen. Derzeit warten 12 Spot-Bitcoin-ETFs auf eine Genehmigung.

Seyffart und Balchunas betonten in ihrer Mitteilung an Kunden, dass sie trotz der Länge des Acht-Tage-Fensters an ihrer Einschätzung festhalten. Sie sehen eine 90-prozentige Chance auf eine Genehmigung am 10. Januar, wenn der ARK 21 Shares Bitcoin ETF zur Prüfung ansteht. Diese Einschätzung unterstreicht die Bedeutung des bevorstehenden Entscheidungsprozesses für die Zukunft des Bitcoin ETF Tokens und dessen potenziellen Einfluss auf den Markt.

Grayscale Bitcoin Trust Erwägt Umwandlung: Positionierung für Bitcoin ETF Token und bevorstehende Preisexplosion

Bislang galt die Genehmigung eines Bitcoin-ETF vor dem 10. Januar für den ARK 21 Shares Bitcoin ETF als unwahrscheinlich. Doch der parallele Prozess, bei dem der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) versucht, in einen ETF umzuwandeln, hat für Aufregung gesorgt. Die Zeit, sich auf die bevorstehende Preisexplosion vorzubereiten, schwindet, da mehrere Ereignisse das FOMO (Fear of Missing Out) verstärken.

Erst kürzlich berichteten Medien, dass die SEC Gespräche mit Grayscale über deren Antrag zur Umwandlung ihres geschlossenen Trusts in einen offenen ETF aufgenommen hat. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden besteht darin, dass Anleger in einem börsengehandelten Fonds ihre Anteile zurückgeben können, ohne den Kurs zu beeinflussen. Im Gegensatz dazu haben geschlossene Fonds wie GBTC eine feste Anzahl von Anteilen, die auf dem Markt gehandelt werden. Ihr Wert variiert je nach Angebot und Nachfrage.

Geschlossene Trusts handeln oft mit einem Abschlag oder Aufschlag auf ihren Nettoinventarwert. Bei GBTC hat sich dies von einem Aufschlag während der Hausse zu einem Abschlag gewandelt, was bedeutet, dass der Wert der Anteile geringer ist als der Wert der Bitcoin, die der Trust hält.

Sollte GBTC in einen börsengehandelten Fonds umgewandelt werden, würde dies die Rücknahme von Anteilen vereinfachen. Börsengehandelte Anteile können nur an den Emittenten zurückverkauft werden. Diese Anteile werden je nach Marktnachfrage geschaffen oder liquidiert, wobei der Preis am Ende jedes Handelstages festgelegt wird.

Ein weiterer Nachteil von GBTC ist, dass er auf dem Freiverkehrsmarkt erworben werden muss, was kleinere Anleger ausschließt und das Käuferprofil auf institutionelle Anleger beschränkt.

Neben dem ARK 21 Shares ETF zieht auch der iShares Bitcoin Trust ETF große Aufmerksamkeit auf sich. Er wird von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, ausgegeben und steht aufgrund seiner Position in der Warteschlange im Rampenlicht. Diese Entwicklungen signalisieren eine spannende Zeit für Investoren, die auf die nächsten Schritte in der Evolution der Kryptowährungs-Anlageprodukte warten.

Bitcoin-Spot-ETF revolutioniert den Markt: Dient der Bitcoin-ETF-Token als Katalysator?

Die Einführung eines Bitcoin-Spot-ETF wird zweifellos einen seismischen Einfluss auf den Markt haben, unabhängig davon, welcher zuerst erscheint. Der US-amerikanische ETF-Markt, geschätzt auf rund 7 Billionen US-Dollar, steht am Rande einer bedeutenden Veränderung. Ähnlich wie bei der Einführung eines Gold-ETFs, wird ein Bitcoin-Spot-ETF den Markt transformieren.

Sowohl private als auch institutionelle Marktteilnehmer erhalten einen regulierten Zugang zu Bitcoin. Emittenten der Fonds müssen Bitcoin auf dem freien Markt erwerben, um diese in ihren Fonds zu halten. Angesichts der begrenzten Menge an verfügbaren Bitcoins und einer potenziellen Nachfrageexplosion bleibt abzuwarten, wie hoch der Preis in einem Bullenmarkt steigen kann.

Viele Bullen richten ihr Augenmerk auf die Bitcoin-Halbierung, die im April nächsten Jahres stattfinden wird. Diese alle vier Jahre stattfindende Reduzierung der Belohnungen für Miner hat in der Vergangenheit zu neuen Höchstständen geführt.

Aus diesen Gründen entscheiden sich immer mehr risikofreudige Trader, Long-Positionen in Bitcoin einzugehen. Die Nutzung von DeFi-Lending-Protokollen, um Hebelwirkungen zu erzielen, treibt die steigenden Renditen an, die derzeit in diesem Bereich angeboten werden.

In diesem äußerst positiven Marktumfeld bieten die Einsatzrenditen von Bitcoin ETF Token eine attraktive Option für DeFi-Akteure. Der Bitcoin ETF Token präsentiert sich als Vorschlag mit geringerem Risiko und höherer Rendite. Dies macht ihn sowohl für spekulative Trader mit schnellem Geld als auch für Langzeitinvestoren attraktiv.

Statt dass die Renditen von Einlegern von Stablecoins in Leihprotokollen stammen, weist der Bitcoin ETF Token einfach einen Teil seines Token-Angebots für die Auszahlung von Belohnungen zu. Dies reduziert die mit dem Yield Farming verbundenen Risiken und macht den Bitcoin ETF Token zu einer sicheren und lukrativen Anlageoption in einer Zeit, in der der Kryptomarkt am Rande signifikanter Entwicklungen steht.

Verbrennungsmechanismus gekoppelt an echte Bitcoin-ETF-Ereignisse bringt direkten Nutzen für $BTCETF-Inhaber

Die Geschichte des Bitcoin ETF Tokens endet nicht mit seiner Markteinführung - der Token zeichnet sich durch einen deflationären Verbrennungsmechanismus aus, der das Gesamtangebot an Token reduziert und somit preissteigernd wirkt.

Zunächst setzt der Bitcoin ETF Token auf einen 5% Burn bei allen Transaktionen. Langfristig könnten bis zu 25 % des gesamten Tokenangebots verbrannt werden. Der Verbrennungsmechanismus ist clevererweise an reale Ereignisse gekoppelt, die mit dem Nachrichtenfluss um Bitcoin ETFs zusammenhängen. Dabei lösen wichtige Meilensteine, wie Genehmigungs- und Starttermine sowie die Höhe des verwalteten Vermögens (AUM), Burn-Ereignisse aus.

Wenn beispielsweise das Handelsvolumen von $BTCETF 100 Millionen Dollar erreicht, sinkt die Transaktionsgebühr von 5 % auf 4 %. Weitere innovative Meilensteine sind vorgesehen, etwa die Reduzierung der Umsatzsteuer von 4% auf 3%, wenn der erste Bitcoin-ETF vor Ort genehmigt wird.

$BTCETF bietet eine hervorragende Möglichkeit, Portfolios zu positionieren, um vom Bitcoin-ETF-FOMO zu profitieren. Mit einem Gesamtangebot von 2,1 Milliarden (2.100.000.000) Token, unterstützt der Bitcoin ETF Token Anleger dabei, sich optimal aufzustellen.

Die Website des Projekts hält mit einem hilfreichen Newsfeed alle Interessierten über Neuigkeiten rund um Bitcoin-ETFs und den Bitcoin-Preis auf dem Laufenden. Der $BTCETF-Token stellt sich als eine der klügsten und kostengünstigsten Möglichkeiten dar, um die Alpha-Renditen zu erzielen, die mit der Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs einhergehen könnten.

Aktuell im Vorverkauf, ist der Token für nur $0,005 erhältlich. Mit einer niedrigen harten Obergrenze von insgesamt 4,956 Millionen Dollar intensiviert sich das FOMO noch weiter. Diese Faktoren zusammengenommen, machen den Bitcoin ETF Token zu einer attraktiven Option für Anleger, die auf innovative Weise von den Entwicklungen im Bitcoin-ETF-Markt profitieren möchten.