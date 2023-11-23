Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 23
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
3.7284 USD
IE00BLRPQH31
22 November 2023
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
2.1666 USD
IE00BLRPQJ54
22 November 2023
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF
2.0148 USD
IE00BJXRZ273
22 November 2023
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
6.4418 USD
IE00BJXRZJ40
22 November 2023
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
3.2358 USD
IE00BLRPRQ96
22 November 2023
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.3127 USD
IE00BLRPRR04
22 November 2023
RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF
3.9852 USD
IE000HJV1VH3
22 November 2023
RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
|
RIZE PET CARE UCITS ETF
3.5389 USD
IE000QRNAC66
22 November 2023
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
4.9522 USD
IE000RMSPY39
22 November 2023
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
4.4025 USD
IE000PY7F8J9
22 November 2023
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
4.9173 USD
IE000QUCVEN9
22 November 2023