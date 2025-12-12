Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 12
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|11/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|273706.69
|6.22
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|11/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|112699650.00
|710284539.22
|6.3025
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|11/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|236606.91
|5.0643
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|11/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20831693.72
|5.7866
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|11/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|272774.80
|6.216
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|11/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22154456.00
|136672060.92
|6.1691
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|11/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1160688.66
|5.4547
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|11/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|266299765.91
|6.8616
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|11/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32904664.36
|5.961
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|11/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|266377083.79
|5.0835
© 2025 PR Newswire