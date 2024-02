Hamburg (ots) -Der preisgekrönte E-Health Pioneers Podcast feiert seine 100. Folge. Das Format hat sich in den letzten viereinhalb Jahren zu einer der wichtigsten Stimmen der Branche entwickelt. Die Jubiläumsfolge ist eine Spezialausgabe und dreht sich um den Podcast, die Agentur The Medical Network und den E-Health-Bereich. Zuletzt ist die werberelevante Reichweite des Podcasts stark gestiegen, im vergangenen Jahr verzeichnete er insgesamt 18.000 Hörer:innen.Im August 2019 ging die erste Folge des E-Health Pioneers Podcast online. Seitdem hat Andrea Buzzi insgesamt mehr als 56 Stunden lang mit 108 Gästen über Themen der digitalen Gesundheit gesprochen. Zur 100. Folge wechselt Andrea Buzzi nun erstmals die Seiten und wird selbst interviewt. Mit Oliver Struckmeier, Geschäftsführer der Kommunikationsberatung The Medical Network, spricht sie über ihre Podcast-Erfahrungen, den digitalen Gesundheitsmarkt und die Herausforderungen und Chancen, die in der Kommunikation für E-Health-Start-ups liegen. Moderiert wird die Folge von Alexander Becker, VP Comms & Storytelling bei der Kommunikationsberatung FRAUWENK.Interesse am Thema E-Health wächst stetigDer E-Health Pioneers Podcast verschafft dem Dialog zwischen Unternehmen, Patient:innen und Ärzt:innen Gehör. Dass das Interesse am Thema E-Health wächst, zeigen auch die Hörerzahlen. Die Reichweite wuchs allein von 2023 bis 2024 um fast 50 Prozent. Insgesamt wurden die Folgen rund 57.000-mal heruntergeladen und gestreamt. Die Folgen erscheinen 14-täglich, im Schnitt hat jede ungefähr 1.000 Hörer:innen.Andrea Buzzi, Podcast-Host und Gründerin von The Medical Network: "Wie sich der E-Health Pioneers Podcast seit der ersten Folge entwickelt hat, macht mich stolz. Der deutliche Zuwachs an Hörer:innen im letzten Jahr unterstreicht unsere Bedeutung für die Branche und die erfolgreiche Arbeit von The Medical Network. Über die mehr als 18.000 Hörer:innen im letzten Jahr freuen wir uns riesig, möchten mit dem Podcast aber langfristig noch mehr Menschen erreichen. Ich kann versprechen, dass die aktuelle Staffel noch einige spannende Folgen und Gäste bereithält."In der neuen Podcast-Staffel stehen die Themen Künstliche Intelligenz und patientenzentrierte Therapie im Fokus. Die Auswirkungen von KI auf die medizinische Praxis und die Entwicklung von personalisierten Behandlungen werden dabei für interessante Diskussionen mit Expert:innen sorgen. Die gerade angelaufene Staffel begleitet die Hörer:innen mit insgesamt elf Folgen durch den Frühling.Hier geht es zur Jubiläumsfolge! (https://themedicalnetwork.de/100-behind-the-scene/)Alle Informationen rund um die Sponsoring-Angebote finden Sie in den Mediadaten (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tUrCniLTbvnOaOAtYODiGC/6vUtqkfWvLD3). Mit einer Werbebuchung erreichen Sie die ganze deutsche E-Health-Branche.Bildmaterial:- Thumbnail 100. Folge E-Health Pioneers (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tUrCniLTbvnOaOAtYODiGC/VUczo4Z12eYw)- Portrait Andrea Buzzi (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tUrCniLTbvnOaOAtYODiGC/98pojfHCJJpu)- Logo The Medical Network (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tUrCniLTbvnOaOAtYODiGC/rnbjc1sKb-Yh)ÜBER THE MEDICAL NETWORKThe Medical Network GmbH (TMN) ist eine auf E-Health spezialisierte Kommunikationsberatung mit Sitz in Hamburg. Als eine der ersten und einzigen Agenturen Deutschlands konzentriert sich TMN auf Kunden, die Produkte und Services für eine digitale, innovative Gesundheitsversorgung anbieten. Das Leistungsportfolio von TMN umfasst schwerpunktmäßig die Konzeption und Umsetzung wirkungsvoller PR-Strategien, etwa für den Eintritt in den deutschen Gesundheitsmarkt, die Investorenansprache oder einen Produktlaunch. Um dem Thema digitale Gesundheit Gehör zu verschaffen, publiziert TMN die preisgekrönte Podcast-Reihe "E-Health Pioneers". Zu den Kunden der Agentur zählen aktuell zahlreiche DiGAs und Medtech-Unternehmen. www.themedicalnetwork.de (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tUrCniLTbvnOaOAtYODiGC/tDZgzykE7edI)Pressekontakt:The Medical Network GmbHTel.: +49 40 32 90 47 38 99E-Mail: anfrage@themedicalnetwork.deOriginal-Content von: The Medical Network, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137302/5715349