BERENBERG STARTET BRENNTAG MIT 'HOLD' - ZIEL 86 EURBERNSTEIN SENKT ZIEL FüR PORSCHE AG AUF 88 (90) EUR - 'MARKET-PERFORM' BARCLAYS STARTET UTILICO EMERGING MARKETS MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 260 PENCEBERENBERG HEBT HARBOUR ENERGY AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 360 (280) PENCEBERENBERG STARTET AZELIS MIT 'BUY' - ZIEL 24 EURBERENBERG STARTET IMCD MIT 'BUY' - ZIEL 183 EURBERNSTEIN SENKT INTERCONTI HOTELS AUF 'UNDERPERFORM' (MP) - ZIEL 7350 PENCECITIGROUP HEBT POLYPEPTIDE AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 22 CHFDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT GRIFOLS AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 7 (12) EUREXANE BNP STARTET AALBERTS MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 60 EUREXANE BNP STARTET BELIMO MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 420 CHFEXANE BNP STARTET NIBE MIT 'UNDERPERFORM'HSBC SENKT VIRGIN MONEY AUF 'HOLD' - ZIEL 220 PENCEJEFFERIES HEBT ACCOR AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...