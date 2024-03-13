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Goldmarkt im Rallyemodus: Goldaktie vor Vervielfachung?
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WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker-Symbol: P911
Xetra
13.03.24
10:03 Uhr
88,38 Euro
-1,42
-1,58 %
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
GEX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
PORSCHE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PORSCHE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
88,3688,4210:19
88,3688,4210:19
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACCOR
ACCOR SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACCOR SA41,910+1,55 %
BRENNTAG SE78,70-0,73 %
FERRARI NV386,80-0,21 %
PORSCHE AG88,38-1,58 %
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