Börsenradio Live-Blick 14/3: adidas fix ohne Kanye, Texas-Two-Step-Bankruptcy als Bayer-Idee?, Verbund stark und erneut Rekord-DAX-Jingle Hören: https://open.spotify.com/episode/0sXK09hmvKQmljt997T9M8 BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 22 (21) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 45 (49) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FUCHS SE AUF 48 (44) EUR - 'BUY'Citi erhöht Ziel Scout24 auf 81,30 (77) EUR - BuyGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 16,50 (16) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 9 (18) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC STARTET CARL ZEISS MEDITEC MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 150 EURUBS HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 228 (203) EUR - 'BUY'WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 185 (165) EUR - 'HOLD' BERENBERG SENKT SES SA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6,80 (7,20) ...Den vollständigen Artikel lesen ...