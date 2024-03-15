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WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
15.03.24
09:39 Uhr
114,40 Euro
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ENCAVIS
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