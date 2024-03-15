BERENBERG HEBT ZIEL FüR ENCAVIS AUF 17,50 (12,00) EUR - 'HOLD'CITIGROUP SENKT HENSOLDT AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 38,40 (37,70) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FüR RWE AUF 47 (46,50) EUR - 'BUY'RBC SENKT ZIEL FüR VOLKSWAGEN VORZüGE AUF 143 (146) EUR - 'OUTPERFORM'WDH/LBBW HEBT ZIEL FüR RHEINMETALL AUF 530 (450) EUR - 'KAUFEN'WDH/MS HEBT ENCAVIS AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 17,50 EURWDH/UBS HEBT ZIEL FüR RHEINMETALL AUF 451 (410) EUR - 'NEUTRAL' BERENBERG HEBT DERWENT LONDON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2494 (2512) PENCEGOLDMAN HEBT ZIEL FüR JCDECAUX AUF 25,90 (24,80) EUR - 'BUY'HSBC HEBT DELIVEROO AUF 'BUY' - ZIEL 150 PENCEHSBC SENKT BELIEVE AUF 'HOLD' - ZIEL 15 EURKEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT BANKINTER AUF 'MARKET PERFORM' - ZIEL 8,09 EURKEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT ...Den vollständigen Artikel lesen ...