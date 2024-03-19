- JEFFERIES SENKT SCOUT24 AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 74 (72,50) EUR - JPMORGAN HEBT ZIEL FüR ZALANDO AUF 27 (25) EUR - 'NEUTRAL' - METZLER HEBT ZIEL FüR ALLIANZ SE AUF 300 (270) EUR - 'BUY'- METZLER HEBT ZIEL FüR BECHTLE AUF 57 (52) EUR - 'BUY' - RBC HEBT AIRBUS AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 192 (145) EUR - WDH/RBC HEBT ZIEL FüR HANNOVER RüCK AUF 283 (245) EUR - 'OUTPERFORM' - BERENBERG STARTET PRYSMIAN MIT 'BUY' - ZIEL 57 EUR- GOLDMAN SENKT EPIROC AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 215 (230) SEK- JEFFERIES HEBT HEMNET AUF 'BUY' (UNDERPERFORM) - ZIEL 385 (150) SEK- JEFFERIES HEBT ZIEL FüR ROLLS-ROYCE AUF 470 (390) PENCE - 'BUY'- JEFFERIES HEBT ZIEL FüR SAFRAN AUF 195 (175) EUR - 'HOLD'- JPMORGAN HEBT ZIEL FüR CAIXABANK AUF 5,55 (5,20) EUR - 'NEUTRAL'- JPMORGAN SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...