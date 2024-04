Der Autosektor hat wohl schon bessere Zeiten erlebt und speziell in Sachen E-Autos ist das laufende Jahr von eher schlechten Neuigkeiten geprägt. Bereits im vergangenen Jahr machten den Unternehmen immer neue Preissenkungen zu schaffen, was vor allem bei Tesla schwer auf die Marge drückte. Mercedes-Benz scheint sich in diesem Umfeld aber gut behaupten zu können.Anzeige:Das zeigen Zahlen der Beratungsgesellschaft EY, über die kürzlich "Der Aktionär" berichtete. Jene zeigen, dass die Autokonzerne 2023 in Sachen Umsatz und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...