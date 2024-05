JPMorgan Chase treibt die wirtschaftlichen Chancen im Vereinigten Königreich weiter voran und kündigt eine Investition von £40 Millionen in den nächsten fünf Jahren an, um junge Menschen und benachteiligte Gemeinschaften zu unterstützen. Dieses Vorhaben vergrößert das Gesamtengagement der Firma auf £90 Millionen seit 2019 und baut auf den Erfahrungen des Unternehmens auf, welches bereits seit 200 Jahren im britischen Markt tätig ist. Mit diesem Schritt werden vor allem zwei Sektoren gestärkt: die Finanzgesundheit und die beruflichen Fähigkeiten, insbesondere durch qualifikationsbasierte Einstellungsverfahren für Einstiegspositionen in Technologie und Betrieb in Städten wie Glasgow, Edinburgh und Bournemouth. Eine neue Technologiezentrale in Glasgow, die lokale Softwareentwicklungsfazilitäten bereitstellt, hat bereits 3,900 Baujobs generiert und zielt darauf ab, jährlich [...]

