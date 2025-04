Frankfurt am Main (ots) -Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit 100 Mio. GBP an dem Multi-Milliarden Projekt "Liverpool Bay CCS Carbon Dioxide Transport and Storage (T&S)" von Eni, das dem HyNet-Industriecluster in Nordwestengland und Nordwales zugutekommt. Die Finanzierung unterstützt die Transformation hin zur Dekarbonisierung eines der energieintensivsten Industriegebiete des Vereinigten Königreichs durch den Einsatz von Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS). Nach der jüngst erfolgten Finanzierung des Projekts der Northern Endurance Partnership (NEP) ist dies das zweite kommerzielle Projekt zur Finanzierung eines wichtigen CCS-Knotenpunkts im Vereinigten Königreich."Wir sind stolz darauf, dieses europäische Leuchtturmprojekt zu unterstützen, das eine hochmoderne Infrastruktur schafft, um Dekarbonisierung und Industrieproduktion miteinander zu verbinden", sagt Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "HyNet ist ein zukunftsweisendes Beispiel für den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft in stark industrialisierten Regionen."Während seiner 25-jährigen Lebensdauer wird das Liverpool Bay CCS-Projekt als Rückgrat des HyNet-Clusters fungieren, indem es Kohlendioxid aus Abscheideanlagen im Nordwesten Englands und Nordwales durch neue und umgewidmete Anlagen in sichere und dauerhafte Speicher in die erschöpften Erdgasreservoirs von Eni transportiert, die sich unter dem Meeresboden in der Bucht von Liverpool befinden. Im Rahmen des Projekts werden bewährte Öl- und Gastechnologien und -reservoirs genutzt. Zudem wird der Fokus auf die Wiederverwendung vorhandener Anlagen gelegt, indem etwa 149 Kilometer bestehende On- und Offshore-Pipelines umgewidmet werden.Das CCS-Projekt in der Bucht von Liverpool ist Teil des größeren HyNet North West Clusters, der auch die Produktion, Speicherung und Verteilung von kohlenstoffarmen Wasserstoff umfasst, mit dem Ziel, das Wirtschaftswachstum im Nordwesten Englands und in Nordwales zu fördern, die Branche auf Netto-Null zu transformieren und die Energiesicherheit im Vereinigten Königreich zu erhöhen.Pressekontakt:Antje SchlagenhauferE-Mail: antje.schlagenhaufer@kfw.deTel.: +49 69 7431-4009www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69662/6019408