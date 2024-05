Bitcoin-Kurs steigt auf 68.000 Dollar - Beginnt der große Bullrun?

Die Bullen sind am Kryptomarkt zurück. Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten 24 Stunden erneut um mehr als 2 % gestiegen, womit die 68.000 Dollar Marke wieder überschritten wurde. Damit nähert sich die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ihrem Allzeithoch von fast 74.000 Dollar wieder. Experten gehen aber davon aus, dass das noch lange nicht das Ende des Bullruns ist, sondern die große Rallye nun erst losgeht. Schon in diesem Jahr werden Kursziele von mehr als 100.000 Dollar erwartet. Startet der große Bullrun nun?

68.000 Dollar Marke geknackt

Der Krypto-Boom ist wieder da. Wer sich allerdings heuer im März an der Spitze des Hypes anstecken lassen hat, hat schnell Geduld beweisen müssen und gleich gelernt, dass der Kryptomarkt extrem volatil sein kann. Während der Kurs noch Mitte März mit mehr als 73.000 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht hat, ist es schon kurze Zeit später bis auf 56.000 Dollar bergab gegangen. Nun kämpfen sich die Bullen wieder zurück, wobei vor wenigen Stunden auch die 68.000 Dollar Marke wieder überschritten wurde.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Das Erreichen der 68.000 Dollar Marke kommt für viele Analysten auch nicht ganz unerwartet. Bisher ist es nach jedem Bitcoin Halving zu einer extremen Kursrallye gekommen, bei der die Kryptowährung jedes Mal ein neues Allzeithoch erreicht hat, das um ein Vielfaches höher war als das Vorige. Eine ähnliche Entwicklung wird auch diesmal erwartet.

Der Bullrun beginnt

Während einige erwartet haben, dass es unmittelbar nach dem Bitcoin Halving zu neuen Höchstständen kommt, hat die Realität anders ausgesehen. Vorher kam es zu einer Korrektur von mehr als 20 %. Das ist aber auch nicht unbedingt neu, da schon in früheren Zyklen zu beobachten war, dass es nach dem Halving erst zu einer Korrektur gekommen ist. Diese Phase ist laut Analysten nun aber vorbei, sodass nun die große Rallye starten soll.

Nicht nur das kürzlich durchgeführte Bitcoin Halving deutet darauf hin, dass es nun zu einem noch nie dagewesenen Bullrun am Kryptomarkt kommen könnte. Auch die Spot Bitcoin ETFs, die in den USA erst im Januar dieses Jahres zugelassen wurden, sollen dazu beitragen, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Jahren auf hunderttausende Dollar steigt. Die ETF-Emittenten kaufen das digitale Gold im Auftrag ihrer Kunden in rauen Mengen.

Die Chancen, dass es in naher Zukunft also noch weiter bergauf geht am Kryptomarkt, stehen gut. Kommt es zur erwarteten Bitcoin-Rallye auf 100.000 Dollar, dürften davon auch die meisten Altcoins profitieren, die noch deutlich höhere Renditen als Bitcoin einbringen können, da die Marktkapitalisierung dieser Coins noch niedriger ist. Derzeit setzen Anleger vermehrt auf den neuen 99Bitcoins ($99BTC), der laut Experten noch stark unterbewertet sein könnte.

99Bitcoins steuert auf 1,5 Millionen Dollar zu

Während der Bitcoin-Kurs sich heuer noch verdoppeln könnte, können Kryptowährungen, die noch niedriger bewertet sind, ihren Wert schnell vervielfachen und Renditen von tausenden Prozent einbringen. Vor allem neue Coins können sich als äußerst gewinnbringend erweisen, wenn sie sich durchsetzen. 99Bitcoins ist eine Plattform, die Nutzern schon seit Jahren Wissen rund um den Kryptomarkt vermittelt und auch einen Youtube-Kanal mit über 700.000 Abonnenten vorzuweisen hat. Kürzlich wurde mit $99BTC der Launch einer eigenen Kryptowährung angekündigt, die derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Inzwischen haben Anleger Token im Wert von fast 1,5 Millionen Dollar gekauft.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

99Bitcoins überzeugt mit einem Learn to Earn Konzept, bei dem Nutzer Token verdienen können, wenn sie verschiedene Lektionen auf der Plattform erlernen. Außerdem erhalten Tokenbesitzer Zugang zu exklusiven Inhalten und zu Trading-Signalen. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, die Stakern ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token einbringt, wobei die jährliche Rendite (APY) mit der Größe des Staking Pools variiert und dadurch vor allem am Anfang extrem hoch ist. Analysten, die auf den neuen Coin aufmerksam geworden sind, gehen von Kurssteigerungen um bis zu 1.000 % nach dem Listing an den Kryptobörsen aus.

