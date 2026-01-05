© Foto: Dall-EDer Krypto-Markt überschreitet erneut die Marke von drei Billionen US-Dollar, nachdem das Vorgehen der USA gegen Venezuela neuen Risikoappetit entfacht.Der Krypto-Markt startet mit deutlichem Rückenwind in das neue Jahr. Bitcoin und Altcoins verzeichnen zum Wochenbeginn kräftige Kursgewinne, während geopolitische Spannungen und ein schwächerer Ölpreis die Aufmerksamkeit der globalen Finanzmärkte auf digitale Vermögenswerte lenken. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen kletterte zuletzt wieder auf über 3,1 Billionen US-Dollar. Bitcoin auf Drei-Wochen-Hoch - Markt preist politische Risiken ein Bitcoin notiert am Montagnachmittag bei 92.880 US-Dollar und liegt damit rund 1,65 …Den vollständigen Artikel lesen
