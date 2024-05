(shareribs.com) London 28.05.2024 - Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag uneinheitlich. Die Anleger warten auf das OPEC+ Treffen am Wochenende. Der Iran hat am Wochenende angekündigt, seine Fördermenge erhöhen zu wollen. Nachdem Brent-Rohöl am Montag um rund ein Prozent gestiegen ist, bleibt der Preis heute stabil. Die Marktteilnehmer halten sich in Erwartung wichtiger Inflationsdaten aus den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...