Die größte Bank der USA steht möglicherweise vor einem Wechsel an der Spitze, da der langjährige CEO seine Abschiedspläne angekündigt hat. Sowohl am jährlichen Investorentag in Manhattan als auch zuletzt hat er offenbart, dass sein Abgang als Chef nicht mehr fünf Jahre dauern wird und dass der Nachfolgeprozess bereits weit fortgeschritten ist. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf zwei hochrangige Führungskräfte, die als nächste in der Reihe für den CEO-Posten stehen könnten. Die beiden haben beide bedeutende Teile des Unternehmens geleitet und könnten sich in einem "Zweikampf" um die Führung befinden. Analysten bezeichnen die Suche nach einem Ersatz als schwierige Aufgabe, da der derzeitige CEO als [...]

Hier weiterlesen