Die hohen Kurse an den Börsen halten von ETF-Käufen nicht ab. Favoriten sind neben den großen Indizes weiter die Tech-Werte. Ebenfalls beliebt: indische Aktien. Außerdem ist im Krypto-ETN-Handel weiter viel los.28. Mai 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Kauflaune im ETF-Handel hält an. "Wir sehen gute Umsätze in den großen Indizes wie S&P 500, DAX und Nasdaq. Meist sind es Käufe", erklärt Leo Puschmann von Lang & Schwarz. Jan Duisberg von der ICF Bank registriert sehr viel Kaufinteresse an US-Aktien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...