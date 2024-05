Nike, ein weltweit führender Sportartikelhersteller, sieht sich mit einer Reihe von Herausforderungen und Veränderungen in verschiedenen Geschäftsbereichen konfrontiert. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten lehnte kürzlich einen Einspruch eines ehemaligen Anwalts, der Nike erpresst haben soll, ab, was die juristischen Probleme des Unternehmens weiter unterstreicht. Dieser war zuvor von einem New Yorker Gericht in einem Erpressungsfall verurteilt worden und ist nun mit einer längeren Haftstrafe in weiteren strafrechtlichen Fällen konfrontiert. Nike hingegen, bestreitet alle Anschuldigungen von Fehlverhalten.

Wettbewerb und Wachstum

Im Bereich des Designs und der Markenrechte erzielte Nike einen juristischen Sieg in Deutschland, als ein Gericht entschied, dass das Unternehmen drei Streifen auf einigen Hosenmodellen nutzen darf. Dies kam [...]

Hier weiterlesen