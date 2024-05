Chainlink News: Kurs stellt sich aufgrund von positiver Nachrichtenlage gegen den Abwärtstrend

Inmitten eines allgemeinen Abwärtstrends auf dem Kryptomarkt gibt es einen bemerkenswerten Ausreißer: Chainlink (LINK). Während Bitcoin, Ethereum und die meisten anderen Altcoins in den letzten Tagen Verluste hinnehmen mussten, konnte sich Chainlink dank einer Reihe positiver Nachrichten deutlich gegen den negativen Trend behaupten. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die aktuellen Entwicklungen und Nachrichten, die den Kurs von Chainlink beflügeln und warum LINK-Anleger trotz des schwierigen Marktumfelds optimistisch bleiben können.

LINK legte in den letzten 24 Stunden erneut über 6 Prozent an Wert zu

Der Kryptomarkt befindet sich heute generell in einem Abwärtstrend, und sowohl Bitcoin als auch Ethereum sowie die meisten anderen Altcoins mussten Verluste hinnehmen. Es gibt jedoch einen Top-Coin, der sich gegen diesen negativen Trend stellt: Chainlink. Die Kryptowährung LINK legte heute erneut um über 6 Prozent an Wert zu und überschritt damit erneut die 18-Dollar-Marke. Tatsächlich erreichte Chainlink heute Nacht ein neues Monatshoch bei 18,80 Dollar. Damit setzt sich der Aufwärtstrend von Chainlink aus dem letzten Monat fort. In den letzten 30 Tagen konnte der Kurs um über 26 Prozent steigen.

Die positive Entwicklung folgte einer stärkeren Korrektur vom im März gesetzten Jahreshoch bei 22 Dollar auf zwischenzeitlich unter 13 Dollar. Durch den jüngsten Anstieg hat sich Chainlink nun wieder zur 14-größten Kryptowährung am Markt gemausert, mit einer Marktkapitalisierung von über 10,6 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen hat sich in den letzten 24 Stunden mehr als verdoppelt und liegt jetzt bei knapp einer Milliarde Dollar. Um den aktuellen Aufwärtstrend fortzusetzen, wird es für LINK nun das wichtigste Ziel sein, die 20-Dollar-Marke und das letzte Hoch bei knapp 22 Dollar zu überschreiten. Sollte dies gelingen, könnte eine weitere Expansion des aktuellen Aufwärtstrends folgen und LINK weiter in Richtung Allzeithoch steigen lassen.

Quelle: CoinMarketCap

Das Erreichen des Allzeithochs ist jedoch noch ein weiter Weg für LINK. Der bisherige Höchststand wurde 2021 beim letzten Bullenmarkt erreicht und liegt bei knapp 50 Dollar. Vom aktuellen Niveau wäre somit eine Kurssteigerung von über 150 Prozent nötig, um LINK auf einen neuen Höchststand zu katapultieren. Sollten die Bullen ihre Kaufkraft nun jedoch bereits erschöpft haben, wäre es ebenfalls denkbar, dass LINK zunächst einmal noch einmal auf den 16-Dollar-Support zurückfällt, bevor der Coin die Rallye fortsetzen kann. Zudem hängt die weitere Entwicklung des Kurses von LINK natürlich auch von den breiteren Entwicklungen im Kryptomarkt ab und davon, ob sich die Korrektur bei Bitcoin und Co. in den kommenden Tagen noch weiter fortsetzen wird.

Es war bereits sehr beachtlich zu sehen, dass LINK heute wieder Gewinne verbuchen konnte, während die meisten anderen Coins korrigierten. Chainlinks Entwicklung gegen den Strom hat jedoch auch sehr berechtigte Gründe.

Diese Entwicklungen stimmen Chainlink-Anleger aktuell so bullisch

Eine der zentralen Entwicklungen, die zu Chainlinks Aufschwung beigetragen haben, ist die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit der Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), der größten Abwicklungs- und Clearingstelle in den USA. Am 16. Mai wurde bekannt gegeben, dass die DTCC mit Chainlink an einem Blockchain-Pilotprojekt arbeitet, dem sogenannten Smart NAV Pilot.

Das Ziel dieses Projekts ist es, eine standardisierte Methode zur Bereitstellung des Nettoinventarwerts (NAV) von tokenisierten Fonds über verschiedene Blockchains hinweg zu schaffen. Das soll durch die Nutzung des Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) von Chainlink erreicht werden.

Die erfolgreichen Ergebnisse dieses Piloten bedeuten, dass die Tokenisierung von Real-World Assets und Anlageinstrumenten wie Investmentfonds nicht nur einfacher, sondern auch wesentlich kostengünstiger geworden ist. Chainlink zeigt damit erneut, wie es durch innovative Technologien die Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Blockchain schlägt und eine sichere, globale Interoperabilität über verschiedene Chains hinweg ermöglicht.

Zusätzlich zu diesen positiven Nachrichten hat auch die jüngste Genehmigung von Ethereum-ETFs durch die SEC eine Rolle gespielt. Viele Ethereum-basierte Coins verzeichneten daraufhin Kursgewinne, was auch die Stimmung rund um Chainlink verbesserte. Darüber hinaus sorgte die Ankündigung, dass Chainlink zusammen mit der internationalen Zahlungsplattform Swift auf der Consensys 2024 Konferenz präsentieren wird, für weiteren Optimismus unter den Anlegern.

TUK - die beste Investitionsalternative zu LINK?

Obwohl Chainlink zweifellos noch weiteres Aufwärtspotenzial besitzt und seinen Wert im weiteren Verlauf des aktuellen Bullenmarktes möglicherweise sogar noch verdoppeln kann, ist dieses Potenzial nicht vergleichbar mit den enormen Renditechancen, die bei brandneuen Coins auf dem Markt möglich sind. Daher entscheiden sich immer mehr Anleger dafür, lieber in neue Coins zu investieren und das höhere Verlustrisiko in Kauf zu nehmen, anstatt in bereits etablierte und milliardenschwere Coins wie LINK. Ein herausragendes Beispiel für einen solchen neuen Coin ist aktuell TUK von eTukTuk.

Quelle: eTukTuk.io

TUK ist die native Kryptowährung des neuen Krypto-Startups eTukTuk. Das Ziel dieses Startups ist es, die Verkehrs- und Luftsituation in den Metropolregionen von Entwicklungsländern zu verbessern. Das soll erreicht werden, indem konventionelle Verbrenner-TukTuks, die dort zu Millionen auf den Straßen fahren, durch umweltfreundliche eTukTuks ersetzt werden. Darüber hinaus plant das Unternehmen, eine solargetriebene Ladeinfrastruktur aufzubauen. Das Projekt hat bereits einen Prototyp seines eTukTuks vorgestellt und möchte zudem künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie nutzen, um das eTukTuk-Ökosystem noch effizienter, nachhaltiger und zukunftsweisender zu gestalten.

Anleger, die heute in TUK investieren, könnten in Zukunft von erheblichen Wertsteigerungen profitieren sowie von hohen Staking-Rewards, die eTukTuk seinen Coin-Haltern bietet. Derzeit lassen sich mit dem Staking von TUK-Coins beeindruckende 83 Prozent Rendite pro Jahr verdienen. Interessierte Anleger haben zudem noch die Chance, zu stark vergünstigten Konditionen im PreSale des Projektes in die Coins zu investieren, bevor dieser an großen Krypto-Exchanges gelistet wird. Ein TUK-Token kostet derzeit 0,032 Dollar und es wurden bereits über 3,3 Millionen Dollar im PreSale investiert.

