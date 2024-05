Nvidia (NASDAQ:NVDA), der bekannte AI-Chipspezialist, hat am Dienstag einen beeindruckenden Anstieg an der Börse erlebt und verzeichnet eine neue Rekordhöhe. Die Aktien des Unternehmens stiegen um etwa 6% und erreichten einen Wert von $1.128 pro Aktie, was dazu führte, dass die Marktkapitalisierung auf beeindruckende $2,8 Billionen anwuchs. Vor diesem Hintergrund rückt Nvidia nun nah an den Wert von Apple (NASDAQ:AAPL), das an der Wall Street nach Microsoft (NASDAQ:MSFT) als zweitwertvollstes Unternehmen gilt, heran. Analysten betonen das stetige Wachstum von Nvidia, insbesondere nach Ankündigung der sogenannten Stock Split und der Vorhersage eines höher als erwarteten Umsatzes für das zweite Quartal, die Investoren zusätzlich motivierte. Der Kursanstieg wird durch Nvidias Spitzenposition in der KI-Industrie [...]

