Trieste, Italien (ots/PRNewswire) -Jetzt teilnehmen und 40.000 € gewinnenDie URBAN Photo Awards feiern ihr 15-jähriges Bestehen und laden Fotografen aus der ganzen Welt ein, um Preise im Wert von 40.000 Euro und weltweite Anerkennung zu kämpfen. Die Einreichungen müssen bis zum 16. Juni 2024 erfolgen und führen zu einer prestigeträchtigen Ausstellung im Rahmen des Festivals Trieste Photo Days (https://www.triestephotodays.com/).Ein angesehenes Gremium von Fotografie-JurorenDie Jury 2024 unter der Leitung von Harry Gruyaert https://www.urbanphotoawards.com/en/harry-gruyaert/von Magnum, der für seine außergewöhnliche Stadtfotografie bekannt ist, und unter Beteiligung der renommierten Juroren Adam Pretty und Paul Gadd setzt die Tradition der früheren legendären Juroren wie Martin Parr, Susan Meiselas, Alex Webb, Paolo Pellegrin, Alec Soth, Bruce Gilden und Nino Migliori fort. Diese Jury bewertet einzigartige Stadtfotografie und bietet den Teilnehmern eine einmalige Chance auf internationale Anerkennung.Einzigartige Trophäe eines Künstlers der Biennale von VenedigDie Gewinner werden mit exklusiven Trophäen ausgezeichnet, die von Giorgio Celiberti (https://www.urbanphotoawards.com/en/the-legacy-of-a-venice-biennale-artist-for-a-new-urban-special-prize/), einem angesehenen Künstler, der für seine Beiträge zur Biennale von Venedig bekannt ist, meisterhaft gefertigt wurden. Diese Trophäen halten nicht nur die hohen Standards des Wettbewerbs aufrecht, sondern würdigen auch die außergewöhnliche italienische Handwerkskunst und verleihen den Auszeichnungen ein zusätzliches Prestige.Warum an den URBAN Photo Awards teilnehmen?Die Teilnahme an den URBAN Photo Awards bietet mehr als nur die Möglichkeit, wertvolle Preise zu gewinnen. Sie ist ein Tor zur internationalen Anerkennung, das es sowohl aufstrebenden als auch etablierten Fotografen ermöglicht, ihren Bekanntheitsgrad weltweit erheblich zu steigern. Die Gewinner werden nicht nur an dem beträchtlichen Preisgeld teilhaben, sondern auch eine beachtliche Aufmerksamkeit erhalten, indem sie ihre Arbeiten auf einem der angesehensten europäischen Fotofestivals ausstellen und so ihre berufliche Laufbahn weiter vorantreiben.Kategorien für unterschiedliche fotografische TalenteDer Wettbewerb bietet eine breite Palette von Kategorien, die für jeden Fotografen geeignet sind, darunter Einzelfotos, Projekte und Portfolios, Bücher, Zines und der Pressepreis. Die URBAN Photo Arena richtet sich speziell an aufstrebende Fotografen unter 35 Jahren und zeigt neue Perspektiven der Stadtfotografie auf. Die Teilnehmer werden ermutigt, ihr erstes Foto in der Kategorie "Einzelfoto" kostenlos einzureichen, um eine vielfältige Beteiligung in verschiedenen fotografischen Stilen zu fördern.Nehmen Sie an den prestigeträchtigen URBAN Photo Awards teilNutzen Sie die Gelegenheit, an einem führenden internationalen Fotowettbewerb teilzunehmen. Reichen Sie Ihre beeindruckendsten Stadtaufnahmen ein und werden Sie Teil einer lebendigen Gemeinschaft von Fotografen aus der ganzen Welt. Verbessern Sie Ihr berufliches Portfolio und bewerben Sie sich um beeindruckende Auszeichnungen.Reichen Sie Ihre Fotos bis zum Einsendeschluss des Wettbewerbs am 16. Juni 2024 unter https://www.urbanphotoawards.com ein.info@urbanphotoawards.comKontakt:dotART - Kulturverein+39 040 372 0617info@urbanphotoawards.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2422798/URBAN_Photo_Awards_2024.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/urban-photo-awards-2024-15-jahre-herausragende-stadtfotografie-feiern-302156404.htmlOriginal-Content von: URBAN Photo Awards, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175014/5789414