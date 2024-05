Bitcoin-ETFs mit nachhaltigen Zuflüssen und erwarteten Neuigkeiten

Am 28. Mai 2024 bewegt sich wieder einiges am Bitcoin ETF-Markt: Investoren zeigten durch beeindruckende Zuflüsse ihr wachsendes Interesse an Bitcoin-basierten Finanzprodukten. Insgesamt flossen 45 Millionen US-Dollar in den Sektor, wobei die Verteilung der Investitionen zwischen den verschiedenen Unternehmen stark variierte.

Wert des gesamten Bitcoin Spot ETF Marktes, Quelle: https://farside.co.uk/?p=997

BlackRock setzte ein starkes Zeichen und sammelte 103 Millionen US-Dollar ein. Dieser Zufluss zeigt, dass BlackRock als Schwergewicht im Bitcoin ETF-Markt wahrgenommen wird und auf ein solides Vertrauen der Anleger bauen kann. Fidelity zog ebenfalls die Blicke auf sich und verzeichnete Zuflüsse von 34,3 Millionen US-Dollar, was ihre Fähigkeiten im Bitcoin ETF-Management bestätigt.

Auch kleinere Anbieter konnten sich über frische Mittel freuen. ArkShares erhielt 4,1 Millionen US-Dollar, während Bitwise, Invesco, Valkyrie und WisdomTree jeweils 3,3 Millionen, 3,4 Millionen, 1,2 Millionen und 1,4 Millionen US-Dollar anlockten. Diese Beträge mögen im Vergleich zu den Zuflüssen bei BlackRock und Fidelity kleiner erscheinen, zeigen jedoch ein breites Interesse der Anleger an verschiedenen Bitcoin ETF-Anbietern.

Im Gegensatz dazu erhielten Franklin und VanEck keine neuen Investitionen. Dies könnte auf fehlende Wettbewerbsvorteile oder eine geringere Präferenz der Anleger für diese Anbieter hinweisen. Diese Entwicklung dürfte Franklin und VanEck dazu bringen, ihre Strategien zu überdenken, um attraktiver zu werden.

Bei Grayscale sah es düsterer aus: Hier zogen die Anleger 105,2 Millionen US-Dollar ab, was auf eine Veränderung der Anlegerstimmung oder Unzufriedenheit mit der Performance hindeuten könnte. Diese gegensätzlichen Investitionstrends lassen auf eine Umverteilung innerhalb des Bitcoin ETF-Marktes schließen.

Black Rock die Nummer 1

BlackRock's iShares Bitcoin Trust hat sich als neuer Gigant im Bitcoin-Markt etabliert. Seit seiner Einführung Anfang des Jahres hat der ETF fast 20 Milliarden US-Dollar eingesammelt und damit den bisherigen Spitzenreiter, den Grayscale Bitcoin Trust, übertroffen. Mit einem Vermögenswert von 19,68 Milliarden US-Dollar hat BlackRock den Thron eingenommen und Grayscale mit 19,65 Milliarden US-Dollar knapp abgelöst, wie Daten von Bloomberg zeigen.

https://x.com/BitcoinMagazine/status/1795644875104571607

Der 11. Januar war ein Wendepunkt: BlackRock und Fidelity gehörten zu den neun Anbietern, die an diesem Tag ihre Bitcoin ETFs starteten. Dieser Launch machte Bitcoin für viele Anleger zugänglicher und katapultierte den Preis bis März auf ein Rekordhoch von 73.798 US-Dollar. Besonders beeindruckend war der iShares Bitcoin Trust, der seit seinem Start 16,5 Milliarden US-Dollar anlockte, während der Grayscale-Fonds 17,7 Milliarden US-Dollar verlor. Höhere Gebühren und der Rückzug von Arbitrageuren wurden als mögliche Gründe für die Abflüsse genannt.

Die Reaktionen der Unternehmen blieben aus: Weder BlackRock noch Grayscale Investments LLC gaben unmittelbar Kommentare ab. Doch Grayscale plant bereits einen neuen Anlauf. Ein Klon ihres bestehenden Fonds mit niedrigeren Gebühren ist in Vorbereitung, wie eine regulatorische Anmeldung im März verrät. Die US-Börsenaufsicht SEC gab nach einem Gerichtsurteil im Jahr 2023 zähneknirschend grünes Licht für die ersten US-Spot-Bitcoin-ETFs, was die Türen für diese neuen Finanzprodukte öffnete.

99BTC verzeichnet kontinuierliche Zuflüsse

Der 99BTC Token verzeichnet kontinuierlich steigende Zuflüsse und gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Das innovative Learn-to-Earn (L2E) Modell, bei dem Nutzer durch das Absolvieren von Lernmodulen und Quizzen Token verdienen können, zieht viele Anleger an.

Seit dem Start der Vorverkäufe hat 99Bitcoins über 1,7 Million US-Dollar eingesammelt. Die Token-Inhaber profitieren nicht nur von Bildungsinhalten, sondern auch von hohen Staking-Belohnungen, die derzeit über 980% APY betragen, obwohl dieser Prozentsatz mit zunehmendem Pool-Wachstum sinken wird.

99Bitcoins plant, den Token von der Ethereum-Blockchain auf die BRC-20-Standard der Bitcoin-Blockchain zu bringen, was zusätzliche Möglichkeiten und Nutzen im Bereich der dezentralen Anwendungen eröffnen wird. Das Interesse an diesem Token ist groß, was sich in den kontinuierlichen Zuflüssen zeigt, und Experten erwarten, dass dieser Trend anhält, da die Plattform weiter wächst und sich entwickelt.

Zusätzlich bietet 99Bitcoins den Inhabern Zugang zu exklusiven Webinaren, Trainingskursen und einer VIP-Krypto-Community, was den Anreiz für langfristige Investitionen erhöht. Immerhin steht der Markt am Beginn eine Bullrun, viele glauben sogar an einen Super-Zyklus.

