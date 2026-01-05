© Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture AllianceSpot-Bitcoin-ETFs verzeichneten zum Jahresauftakt nach sieben Tagen anhaltender Abflüsse wieder deutliche Nettozuflüsse in dreistelliger Millionenhöhe.US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche Nettozuflüsse von 459 Millionen US-Dollar und durchbrachen damit eine siebentägige Verlustserie. Das geht aus Daten des Analyseanbieters SoSoValue hervor. Marktbeobachter werten die Entwicklung als klare Gegenbewegung nach dem jahresendtypischen Verkaufsdruck. BlackRock verzeichnet stärksten Tageszufluss seit Oktober Besonders deutlich fiel die Bewegung bei BlackRock aus. Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) erzielte am Freitag 287,4 Millionen US-Dollar an Zuflüssen - der höchste …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE