Snowflake Aktie: Gelingt der Turnaround 2024? Starke Quartalszahlen, Ausblick und Fokus auf KI.

Snowflake hat sich damit erfolgreich im wettbewerbsintensiven Markt für Datenplattformen etabliert und konkurriert mit etablierten Giganten wie Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse. Trotz dieser starken Konkurrenz hat Snowflake durch seine innovative Architektur und benutzerfreundliche Lösungen viele Kunden gewinnen können.

Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil von Snowflake ist die Fähigkeit, Multi-Cloud-Umgebungen zu unterstützen, was bedeutet, dass Kunden ihre Daten nahtlos über verschiedene Cloud-Dienste hinweg verwalten können. Dies bietet Unternehmen eine zusätzliche Flexibilität und verhindert eine Abhängigkeit von einem einzigen Cloud-Anbieter. Dies wissen vor allem die großen Cloudanbieter zu schätzen, die wir im Video nennen und weitere Kunden rund 10.000 Kunden weltweit.

Seit dem Börsengang im Jahr 2020 hat Snowflake eine beeindruckende Wachstumsrate beim Umsatz gezeigt. Dieser Erfolg spiegelt das wachsende Interesse und die Nachfrage nach Cloud-basierten Datenlösungen wider. Doch signifikante Investitionen in Forschung und Entwicklung, um seine Technologie kontinuierlich zu verbessern und neue Funktionen zu entwickeln, drücken auf der Kostenseite das Unternehmen weiter in die Verlustzone. Diese Investitionen haben zwar dazu beigetragen, dass das Unternehmen seinen Vorsprung in der Branche halten konnte, aber Investoren:innen erwarten "langsam" einen Gewinn. Diesen Punkt greifen wir im Video speziell auf und gehen zudem auf das Chartbild der Aktien mit dem Freestoxx-Tool näher ein.

