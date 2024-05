Die Mutual Benefit Group (MBG) erhält den Standard of Excellence-Kundenpreis für die Integration von SPLICE-Software mit Duck Creek OnDemand Claims.

BOSTON, May 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfall- sowie der allgemeinen Versicherung definiert, hat die Mutual Benefit Group (MBG) auf der Formation '24 in Dallas als Gewinnerin des Standard of Excellence-Kundenpreises 2024 ausgewählt.



Mit den Duck Creek Standard of Excellence-Kundenpreisen werden Kunden ausgezeichnet, die durch die Implementierung der Lösungen von Duck Creek ein Höchstmaß an Exzellenz erreicht haben und die Vision verfolgen, ihr Unternehmen voranzubringen und gleichzeitig die Zukunft der Versicherung neu zu gestalten.

Die MBG erhielt den Standard of Excellence-Kundenpreis für die Integration der SPLICE-Softwarelösung für SMS-Versand und der SPLICE-NPS-Lösung für Umfragen mit Duck Creek OnDemand Claims.

Ziel der MBG war es, ihren Schadenbearbeitungsprozess zu verbessern, um ihre Versicherten persönlicher und proaktiver betreuen und sie in jeder Phase des Prozesses auf dem Laufenden halten zu können. Die MBG nutzte die Partnerschaft und Integration von Duck Creek und SPLICE, um die Schadenbearbeitung zu verbessern. Dadurch konnte die MBG eine innovative Lösung für die Schadensregulierung einsetzen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Kunden mit den richtigen Daten zur richtigen Zeit informiert werden.

Der MBG wurde SPLICE auf der Duck Creek Technologies 2022 Formation Conference in Orlando, Florida, vorgestellt. SPLICE bietet automatisierte Produkte für die Kundenkommunikation an - insbesondere eine innovative, automatisierte SMS-Lösung. Das Ziel dieses Projekts war es, die digitale Transformation der MBG durch die Einführung dieses strategischen Kommunikationsprogramms zu unterstützen.

Heute informiert die MBG ihre Kunden in dreizehn verschiedenen Berührungspunkten mit Schadenfällen kontinuierlich mit SMS-Nachrichten. Die Duck Creek-Plattform wurde außerdem so konfiguriert, dass sie die Antragsdatei automatisch dokumentiert, wenn die SPLICE-Benachrichtigung gesendet wird, und alle auftretenden Fehler protokolliert.

Die Vielseitigkeit und Unterstützung von SPLICE und Duck Creek ermöglichte es der MBG, Nachrichten vollständig zu integrieren und zu automatisieren und gleichzeitig die Möglichkeit zu behalten, SMS-Nachrichten auch manuell auszulösen. Eine konforme SMS-Lösung mit Personalisierungsfunktionen und einer sofort einsatzbereiten Integration, die dennoch leicht an die Daten und Bedürfnisse der MBG angepasst werden kann, hat den Mitarbeitern der MBG Zeit gespart und gleichzeitig alles innerhalb von Duck Creek gehalten, ohne die Kernwerte der MBG zu opfern und das wirtschaftliche Wohlergehen, die Sicherheit und die bestehenden Beziehungen der Versicherungsnehmer zu schützen.

"Die Mutual Benefit Group (MBG) ist ein Unternehmen, das sich wirklich um die Erfahrungen der Versicherungsnehmer kümmert", so Jenna Ha, VP Operations, MBG. "Es hat mit SPLICE zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Versicherten mit den richtigen Informationen und zur richtigen Zeit auf dem Laufenden gehalten werden, und hat unsere Thrive-Umfrageanwendung und unser Programm implementiert, um sowohl die interne Nutzererfahrung als auch die Erfahrungen der Versicherten ständig zu verbessern. SPLICE freut sich darauf, die Zusammenarbeit mit der MBG bei weiteren Initiativen zur Verbesserung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit fortzusetzen."

Duck Creek feiert den unglaublichen Erfolg der MBG in der Schaden- und Unfallversicherungsbranche.

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Schaden- und Unfall- und allgemeinen Versicherungsbranche definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaketerhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemandverfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com, um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für aktuelle Informationen - LinkedInund X.

Über die MBG

Die MBG hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Versicherungserlebnis zu bieten, von dem Sie profitieren. Seit 1908 bieten wir Versicherungsschutz für Fahrzeuge, Häuser und Unternehmen. Wir arbeiten jeden Tag daran, Ihr wirtschaftliches Wohlergehen aufzubauen und zu schützen und für Ihre Sicherheit zu sorgen. Wir sind bekannt für unsere engen Beziehungen zu Versicherungsnehmern und Vermittlern, für unsere reaktionsschnellen, freundlichen und sachkundigen Mitarbeiter und für unseren Schadenservice, der durchweg ein hohes Maß an Zufriedenheit erreicht, zuletzt 97,5 % auf der Grundlage von Umfragen unter Versicherungsnehmern im Jahr 2022.

